Waarom Loreen zaterdagavond, waarschijnlijk, het Eurovisie Songfestival 2023 wint

Volgens de wedkantoren wint de Zweedse zangeres Loreen zaterdagavond het Eurovisie Songfestival 2023. Dat zou voor de tweede keer zijn, na de zege in 2012 met Euphoria. Profiel van een artiest die die koste wat het kost haar eigen koers vaart.

Het was nog winter toen Zweden boven aan de ranglijsten van de Songfestivalbookmakers verscheen. De voorsprong op de rest was meteen al aanzienlijk. Opmerkelijk, want wie er voor Zweden naar Liverpool zou gaan, stond nog helemaal niet vast.

Zweden houdt een intensieve nationale voorronde. Het bericht dat Loreen zou meedoen aan dit Melodifestivalen was echter al voldoende voor hooggespannen verwachtingen. Net als Abba en Céline Dion is de zangeres 18-karaats songfestivalroyalty. Haar winst in 2012 met Euphoria betekende een wedergeboorte voor het festival, dat kwakkelde na een reeks onaansprekende winnaars.

Met een betoverende, Kate Bushachtige act had ze alle concurrenten gedegradeerd. Europa viel massaal voor Loreen Talhaoui, de nabij Stockholm geboren dochter van Marokkaanse immigranten. Het bracht haar in eigen land ongewild in de positie van postergirl voor geslaagde integratie.

Euphoria werd intussen de grootste songfestivalhit van deze eeuw en droeg in veel landen, waaronder Neder­land, bij aan het gevoel dat het Euro­visiepodium nog steeds een lanceerplatform van mondiale pop­ster­ren­dromen kan zijn. Zonder Loreen zouden in ons land artiesten als Anouk en de Common Linnets zich vermoedelijk niet hebben gewaagd aan deelname aan het festival, dat ook een zeker afbreukrisico met zich meebrengt.

Uiteindelijk profiteerden ook Duncan Laurence en vooral Måneskin van haar werk. De Italiaanse rockband brak internationaal door, kreeg een Grammynominatie, vergaarde miljarden streams en speelt nu op festivals over de gehele globe.

Geen nieuwe hits

Vreemd genoeg lukte dat Loreen allemaal niet. Na Euphoria volgden geen nieuwe hits. De oorzaken blijven enigszins ongrijpbaar. Van buitenaf leek haar plan solide. Met een grote internationale platenmaatschappij achter zich leek een succesrijk vervolg voor het grijpen te liggen. Maar nadien wisselde de zangeres twee keer in een paar jaar van label.

Ruzie over de koers? Daarop leek het wel, al hield Loreen zich steeds op de vlakte. “Een artiest moet volledig zijn eigen pad kunnen volgen, anders heeft samenwerken geen zin,” zei ze slechts.

Op het verhaal dat haar eerste label van haar een Europese equivalent van Britney Spears en Christina Aguilera wilde maken, reageerde ze fel. “Ik ben niemands marionet. Dat weet iedereen. Ik ga altijd op mijn eigen intuïtie af.”

Hoe het ook was: haar albums Heal (2012) en Ride (2017) werden buiten Scandinavië geen succes. Niet vreemd dat Loreen, die eerder stelde dat haar Eurovisiedeelname eenmalig was geweest, in 2017 opnieuw poogde aan het Songfestival mee te doen. Met Statements – een eclectische, minder toegankelijke song met duidelijk Marokkaanse invloeden – haalde ze echter de Zweedse finale niet eens.

Met Tattoo is alles anders. Het lied is grotendeels van dezelfde componisten als Euphoria. Elektropop zonder dubbele bodems, mikkend op de mainstream. Maar waarom op haar 39ste nog een keer meestrijden in het liedjesfestijn waarvan de gemiddelde winnaar 25,4 jaar oud is? Wie kwaad wil spreken, ziet er een laatste strohalm van iemand met een vastgelopen loopbaan in.

“Ik had in mijn wildste dromen niet verwacht dat ik hier opnieuw zou zitten,” zei de zangeres dinsdagnacht in Liverpool tijdens de persconferentie van de overlevers van de eerste halve finale. Terwijl elders in de arena Mia Nicolai en Dion Cooper hun uitschakeling verwerkten, maakte Loreen ontspannen grapjes met de journalisten in de zaal. Lachend nam ze de complimenten in ontvangst van haar medefinalisten die meldden er trots op te zijn het podium met haar te hebben mogen delen.

Haar nieuwe Eurovisiemissie is volgens Loreen volledig het gevolg van de kracht van het liedje Tattoo. “Ik werd er meteen verliefd op. Ik zou het gaan zingen, dat besloot ik meteen. Maar ik merkte dat de makers andere ideeën hadden. Ze zagen er een Songfestivalnummer in. En tja, wat kan ik zeggen? Ik maak graag mensen blij.”

Eurovisie Songfestival, zaterdag 21.00 uur, NPO 1. Loreen treedt als negende aan.