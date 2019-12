Waarom liet Ivo Niehe Shaffy als patiënt zien en niet in de kracht van zijn leven?

De TV Show op reis, NPO 1.

Ivo Niehe zat er klaar voor. Tegen zijn vertrouwde projectiewand met wolkenkrabbers en kabbelend water deed hij zijn kijkers een ontboezeming: “Ramses Shaffy’s intense manier van leven zette ook mij aan het denken,” sprak de meester van het warme-bad-interview. En over het gesprek dat hij met Shaffy had, in het verzorgingstehuis waar de zanger zijn laatste jaren sleet: “Ik reken het tot de absolute hoogtepunten uit veertig jaar programmamaken.”

Zondag was het precies tien jaar geleden dat Shaffy overleed. Niehe had met zijn TV Show op reis een nieuwe hommage aan hem opgetuigd. Met als hart die ontmoeting in het Sarphatihuis uit 2002. De Korsakov had Shaffy – de vrijste geest van Amsterdam – zijn zelfstandigheid ontnomen. Hij schikte zich in zijn lot, als altijd benieuwd naar wat de nieuwe dag zal brengen. Maar hij was ook veranderd, een patiënt geworden, klagend over de man van de wasserij die hem sommeerde zijn onderbroeken in te leveren.

Het was een verhaal waar Lips op Shaffy’s tiende sterfdag best buiten had gekund. Zoals hij ook best met wat minder beeld toekon om te begrijpen dat het mateloze leven Shaffy op het einde van zijn bestaan zonder mededogen inhaalde.

Liever had hij meer gezien van Shaffy in de kracht van zijn leven. Of toen de herfst al naderde, maar de zon af en toe nog doorbrak. Zoals het fragment uit 1997, toen hij in de tv-studio van Paul de Leeuw een ontroerende versie van Sammy zong. Of die keer in 2001 toen hij een videoboodschap voor zijn muze Liesbeth List insprak. Beiden raakten tot tranen geroerd.

Lips overkwam bijna hetzelfde toen hij bedacht waarom List niet had meegewerkt aan deze ode. Net als de man van haar leven gebeurde, heeft de grijze mist van de geestesziekte haar omgeven. Gelukkig bleef dat buiten beeld.

