Waarom liepen mensen op 4 mei weg bij Theater Na de Dam? ‘Ik voelde me tot op het bot vernederd’

Het pianotrio onder leiding van Lisa Ferschtman en Jacob Derwig die hen toespreekt. Beeld Jorn Heijdenrijk

Het was vooraf een balanceeract voor acteur Jacob Derwig, schrijver Bo Tarenskeen en initiatiefnemer Jaïr Stranders. Voor Theater Na de Dam, dat sinds 2010 met theatervoorstellingen na de Nationale Dodenherdenking optreedt, maakten zij Waar wij voor strijden, een voorstelling geïnspireerd op een nazi-glossy uit de Tweede Wereldoorlog. Hierin speelt Derwig een man, bevlogen sprekend over kunst en cultuur, die eigenlijk alleen een pianotrio onder leiding van de joodse violiste Lisa Ferschtman moet aankondigen, maar intussen een steeds extremer wordend relaas over de superioriteit van de westerse cultuur afsteekt.

Op de avond van 4 mei, net na de dodenherdenking, speelde Derwig eenmalig de rol voor 1300 mensen in Theater Carré. Naarmate het stuk vorderde, werd duidelijk dat die rol niet alleen seksistisch was – hij sprak een mannelijke cellist aan als artistiek leider van het trio, en passeerde daarmee Ferschtman – maar ook antisemitisch. Hij gaf hoog op van ‘joodse begaafdheid’, en begon op slinkse wijze zijn vraagtekens te zetten bij de Holocaust.

Meerdere mensen uit de zaal liepen weg. “Deze Jodin gaat naar huis,” riep een vrouw toen ze vertrok. Daarna zei iemand: “De Joden zijn weg, hoor.” Even daarvoor was er al boegeroep te horen en werd er traag geklapt om de voorstelling te verstoren.

Antisemitisch

Na afloop volgde van de overgebleven bezoekers een staande ovatie, maar broeide ook de vraag of deze voorstelling nou kon op deze avond. Was dit personage een soort Thierry Baudet en een waarschuwing voor extreemrechts gedachtegoed dat nog altijd aanwezig is in de samenleving? Of was het een ongepaste aanval ten koste van Joden op een al beladen avond?

Voor acteur Derwig was het in elk geval een uitdaging om de voorstelling tot het einde te spelen. Het langzame klappen en de demonstratief vertrekkende bezoekers maakten het voor de acteur niet makkelijk om in zijn rol te blijven. Schrijver Tarenskeen liet achteraf weten ‘heel bezorgd te zijn of het einde wel werd gehaald’. Een einde dat belangrijk was voor de boodschap: met dit soort extremistisch gedachtegoed blijft er geen kunst, en daarmee geen menselijkheid, over.

Maar voor sommige bezoekers gaf de antisemitische lading van het stuk op een avond waar ook Holocaust-overlevenden zijn geen pas. Orly Polak, tweede generatie overlevende, was een van de mensen die opstond en vertrok. “Het was zo heftig. Ik vond het schokkend en zwaar antisemitisch, ik voelde me tot op het bot vernederd. Mijn oudste zoon keek mij al na vijf minuten aan en zei ‘mama, ga je hier iets aan doen?’”

Sociaal experiment

Polak dacht dat het de bedoeling van de makers was dat mensen zouden opstaan. En ze was ontdaan dat zo weinigen haar volgden. “Ik zag het als een sociaal experiment, dat de acteur doorging totdat het publiek zou reageren.” Overigens vindt ze het stuk ook fantastisch. “Alleen, hoe ver mag een show gaan? Zeker op 4 mei. Voor mij ging dit te ver.”

Femmetje de Wind, schrijver, vond de avond bewogen. “In principe moet alles kunnen, zeker in het theater. Maar ik vraag me wel af of dit het goede stuk was voor een publiek van Joden die net hun familie hebben herdacht. Achteraf gezien had ik ook willen opstaan.”

Ook presentator Hanneke Groenteman was aanwezig, en vond het optreden ‘ingenieus geschreven en fantastisch gespeeld’. “Ik begrijp de boosheid niet, je moet een stapje verder denken en niet alleen met je onderbuik reageren. Natuurlijk kun je dit soort voorstellingen maken op 4 mei, je hoeft zoveel jaar na dato niet meer slechts het verhaal te vertellen van ‘dit nooit weer’.”

Niet alleen ‘nooit weer’

Directeur van het Holocaustmuseum en het Joods Cultureel Kwartier Emile Schrijver klom zelfs in de pen om de waarde van dit soort voorstellingen te bepleiten. ‘Laten we elkaar alsjeblieft de ruimte gunnen van mening te verschillen. En laten we trots zijn op virtuoze theatermakers die het lef hebben om die koorddans uit te voeren.’

Voor Tarenskeen, mede-oprichter van Theater Na de Dam bevestigden de uiteenlopende reacties het belang van de avond. “Ironie wordt steeds moeilijker begrepen, net als het onderscheid tussen fictie en feitelijkheid. Ik wilde niet het zoveelste sentimentele, moralistische oorlogsstukje schrijven. Jaïr Stranders en ik doen dit al veertien jaar en we hebben een grote gevoeligheid voor de trauma’s van mensen, maar dat is ook juist het materiaal van de voorstelling zelf, de pijn die bestaat. We wisten dat mensen geraakt zouden kunnen worden, dat er gesist en geroepen zou worden. Maar theater heeft nooit de belofte gedaan dat het er is om je het naar de zin te maken. Met de voorstelling wilden we juist laten zien hoe sluipenderwijs extremisme om zich heen kan grijpen, en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.”

