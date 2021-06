Waarom is Amsterdam steeds minder the gay capital of the world?

De Roze Revolutie Beeld VPRO

De afgelopen weken toonde programma­maker Michiel van Erp in de vierdelige documentaireserie De roze revolutie een bont palet aan lhbtq’s, plus een fraai staaltje roze geschiedenis, met kleurrijk archiefmateriaal. De slotaflevering gisteren, getiteld Vrijheid, begon met beelden van de Gay Games die in 1998 in Amsterdam werden gehouden. “Het moment waarop ik de lhbt-gemeenschap op zijn allerleukst heb ervaren,” zei Van Erp, die met deze serie zijn persoonlijkste documentaire maakte. “Het gaf mij een paar dagen het gevoel dat ik bij de norm hoorde.”

Ger Poels, alias dragqueen Victoria False, ging nog een stapje verder: “Het was de mooiste week uit mijn gay leven. Er hing alleen maar positieve energie in de stad.” Paul Jager, die als bridger meedeed, stelde dat ‘de Gay Games een ander beeld gaven, namelijk dat homo’s ook op hoog niveau kunnen sporten’.

De beelden van feesten en botenparades stemden vrolijk maar ook nostalgisch, en niet alleen omdat corona dergelijke bijeenkomsten al ruim een jaar onmogelijk maakt. Amsterdam is sinds de jaren negentig steeds minder the gay capital of the world die het wil zijn en Van Erp probeerde erachter te komen hoe dat kwam. Lag het aan de verpreutsing of kwam ‘de ellende met die moslim­jongetjes’ zoals een oudere homo stelde?

Van Erp kwam er niet helemaal uit, maar het siert hem dat hij niet in nostalgie bleef hangen doch ook de olifant in de kamer durfde te benoemen. Zelf dacht hij vroeger altijd dat hij vooral niet zichtbaar moest zijn, maar de jongere generatie wil zich juist laten zien.

Lips had intussen zin gekregen in een ouderwets feestelijke botenparade met veel juichend publiek aan de kant.

Reageren? hanlips@parool.nl.