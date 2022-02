Waarom het slot van een tv-serie zo vaak een sof is

Met hoeveel liefde en aandacht een serie ook wordt gemaakt, het einde valt – uitzonderingen daargelaten – vaak nogal tegen. Hoe moeilijk is een bevredigende climax? Let op: spoilers!

Hitserie Game of Thrones eindigde na acht seizoenen meeslepend drama en ­zinderende actie in de grootste anticlimax van het decennium. Ook het zin­loze einde van Lost was voor trouwe kijkers een behoorlijke afknapper. En sinds kort hebben we een nieuwe kandidaat in de categorie ‘tv-serie met hoogst ontgoochelende seizoensfinale’. Dexter: New Blood, te zien op NPO Start, liep af met een de serie onwaardig slot.

Wat behoorlijk knullig is, aangezien de oorspronkelijke finale van het achtste seizoen in 2013 ook al de annalen was ingegaan als een doffe slag in het water. Toen stuurde seriemoordenaar Dexter Morgan – een glansrol voor acteur Michael C. Hall – zijn motorboot een woeste ­orkaan in. De protagonist zette zijn tragische einde in scène om de politiemacht te misleiden, die hem steeds dichter op de hielen zat. De ­zomerzon van Miami ruilde hij daarop in voor een ondergesneeuwd dorpje in the middle of nowhere.

Dexter: New Blood werd algemeen beschouwd als een van de teleurstellendste ontknopingen uit de televisie­geschiedenis. De suspension of disbelief was te groot, de inspiratie was te ver zoek. Om nog te zwijgen over de goedkoop ogende cgi-effecten (computeranimatie) van de storm.

Reboot

De Emmy Award winnende ziekenhuissitcom Scrubs kende met seizoen 8 een waardige conclusie. Om welke reden dan ook werd het licht daarna op groen gezet voor nog een negende seizoen. De kerncast keerde terug, maar velen van hen verschenen slechts in een paar afleveringen of sporadische scènes. Voor kijkers was het pijnlijk hoe dat seizoen met een doodsreutel in duigen viel.

In het buitenland werkt meestal een imposant schrijversleger aan een serie. Maar de druk is groot. Soms weten schrijvers ook pas op het laatste moment of er een nieuw seizoen komt. Maar de belangrijkste factor voor kwaliteits­verlies: producers en hebberige studio’s die denken dat elk succes het verdient uitgemolken te worden.

Die wetmatigheid leidt ertoe dat franchises uitgeknepen worden tot de laatste druppel en series van twintig jaar geleden worden herkauwd voor televisie en streamingdiensten. Zo kreeg The Sopranos (indertijd legendarisch om zijn controversiële finale) onlangs een prequelfilm. Die heet The Many Saints of Newark, wordt bestempeld als ‘een beetje balsem voor de ziel van verstokte Sopranosfans,’ maar is verder volstrekt overbodig.

Onhandig naspel

Sex and the City koos in de nasleep van de ontiegelijk populaire tv-serie dan weer voor twee verschrikkelijke bioscoopfilms en voor de vervolgserie And Just Like That. Het scenario draagt uit dat alle vrouwen boven de vijftig worstelen met zowel de menopauze als een groot ongemak over de veranderende tijdsgeest en met peilloze eenzaamheid.

Tot overmaat van ramp speelt HBO met het idee om Six Feet Under, een prachtserie over een begrafenisonderneming, nieuw leven in te ­blazen. Dat is op zijn minst dubieus: in de ­geschiedenis van tv-series was er zelden één reeks waarvan critici en kijkers het unaniem eens bleken over dat hartverscheurende, ­volmaakte einde.

De reeks werd bedacht door Alan Ball, die twintig jaar geleden evenwel het gevecht moest aangaan tegen het voorstel van een extra seizoen waarin een nucleaire aanval Los Angeles zou wegvagen. Wat, wierp hij tegen, zou nog het nut van een begrafenisonderneming zijn wanneer bijna iedereen dood is en de overlevenden alleen maar met survival bezig zijn?

Het vervolg op Six Feet Under bevindt zich in een embryonaal stadium. Zo is er nog geen plot, en wordt er nog getwijfeld of het om een prequel, sequel dan wel reboot moet gaan. Toch is Ball in principe niet tegen het idee. “Wanneer je een uitstekende groep schrijvers bij elkaar zet, weet je dat je verhaal geweldig kan worden. Dat zou trouwens altijd de belangrijkste voorwaarde moeten zijn in elk scenario.”