Waarom had Omroep Zwart het niet over Hanky panky Sjanghai?

Hanky panky goodbye, NPO 3 Beeld KRONCRV

Actrice Roosmarijn Wind, bekend van Flikken Rotterdam en Spangas, ging haar hele jeugd schuil achter een donkere zonnebril. De geboren Koreaanse, geadopteerd door Nederlandse ouders, schaamde zich voor haar ogen. Ze voelde zich al zo anders dan de rest van haar klas in het chique, witte Overveen.

In een documentaire voor NPO3 onderzocht ze waar dat gevoel vandaan kwam. Ze kwam uit bij het liedje Hanky panky Sjanghai dat op verjaardagen werd gezongen op school. De woordvoerder van een stichting tegen discriminatie van Aziatische Nederlanders kon erover meepraten. “Jij hoeft geen spleetogen te trekken, want die heb je al,” zei haar juf destijds. Pijnlijk.

Dankzij dit soort voorbeelden biedt de film Hanky panky goodbye een intrigerend inkijkje in het alledaagse racisme dat door corona een opleving heeft gekregen. De stereotypes werken tot de dag van vandaag door in de dagelijkse praktijk: nog steeds merkt Wind dat ze vooral wordt gevraagd voor rolbevestigende bijrollen in een massagesalon, nagelstudio of Chinees restaurant.

Het merkwaardige was wel dat de film werd uitgezonden door KRO-NCRV. Het viel Lips eigenlijk pas op toen Wind ook Akwasi om zijn mening vroeg en hij werd voorgesteld als rapper en omroepbaas. Zijn nieuwe omroep is zo ongeveer opgericht voor dit soort verhalen die inderdaad nog te weinig worden verteld.

In plaats daarvan zag Lips dinsdag een ander programma van Omroep Zwart. In Once upon a timeline maakten tien beginnende tv-makers een filmpje over een historische gebeurtenis. Al googelend harkten ze de informatie bij elkaar, over de emoe-oorlog in Australië bijvoorbeeld, en dat was het dan. Het kon maar 50.000 kijkers boeien, wat een historisch dieptepunt moet zijn voor NPO3 halverwege de avond. Lips kon er niet over uit: waarom komen ze bij Omroep Zwart niet met documentaires als Hanky panky goodbye?