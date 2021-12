Waarom er weinig verandert in de Top 2000 en de twist van nog vier hitlijsten

In de vroege ochtend van eerste kerstdag barst de Top 2000 voor de 23ste keer los op Radio 2. De nummer 1 is dezelfde als bij de eerste editie. Maar de lijstjeswereld kent ook veranderingen, zoals de komst van een eigen allertijdenlijst voor elk radiostation.

De koning is dood, leve de koningin! Na een jaartje troonsafstand wordt Queen vlak voor middernacht op oudejaarsavond voor de 18de keer gekroond als nummer 1 van de Top 2000 van Radio 2. Bohemian Rhapsody is Danny Vera’s Roller Coaster weer voorbij.

Het is een kleine verschuiving in een eindejaarsklassement dat op het oog al jaren nauwelijks verandert (1907 van de 2000 nummers van vorig jaar hebben opnieuw een vermelding), maar het is ook een lijst die bij close reading wel degelijk trends onthult.

Zo dient de Top 2000 wederom als muzikaal jaaroverzicht waarin bijvoorbeeld wordt stilgestaan bij de dood van Peter R. de Vries (zijn favoriete nummer A Whiter Shade of Pale staat op 3) en het stoppen van de Golden Earring als gevolg van de ziekte van George Kooymans (Radar Love haalt zijn hoogste positie ooit en de Earring krijgt er zeven nieuwe songs bij). Ook de populariteit van het programma Chansons! van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps betaalt zich uit: alle Franse chansons stijgen. La Bohème van Charles Aznavour is de hoogste binnenkomer van het jaar op 278. Songfestivalhymne Voilà van Barbara Pravi is nieuw op 678.

Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus en Benny Andersson toen ze nog niet als hologram optraden. Beeld Getty Images

Ook Abba profiteert van de aandacht in de media. De comeback van de groep viel vlak voor de stemperiode voor de Top 2000. Het resulteert in een flinke stijging van alle 23 noteringen. Belangrijkste verliezer is Marco Borsato die bij aanhoudende slechte publiciteit voor het tweede jaar op rij al zijn liedjes ziet dalen.

Jeugdherinneringen

De misschien wel belangrijkste trend is buiten de lijst te vinden. Sinds het succes van de Top 2000 heeft nu bijna elke grote popzender zijn eigen klassement. Bij Veronica moet dat enigszins pijn doen. Het station zond al in 1968 al de Top 100 aller tijden uit (toen op 1: A Whiter Shade of Pale), maar koos in de jaren erna vaak voor Goede Vrijdag als uitzenddag.

Met de Top 2000 bewees Radio 2 echter dat het einde van het jaar het ideale moment is voor een marathon van liedjes die dikwijls onlosmakelijk zijn verbonden met onze jeugd. Dat laatste verklaart de onstuitbare populariteit van de rockhits uit de jaren zeventig, die op elk radiostation nog steeds de top 10 domineren.

Maar ook de tussen de stations zijn er verschillen. Vooral het klassement van Qmusic, dit jaar gekroond tot best beluisterde zender van Nederland, wijkt af. Wellicht als gevolg van de focus van de zender op ‘foute muziek’ staat Paul Elstak met Rainbow High in the Sky er op 19 en Links rechts van de Snollebollekes op 23. Ver boven de Beatles, die de top 50 niet halen. De Rolling Stones komen er zelfs in de top 100 niet voor. A Whiter Shade of Pale eindigde bij ieder station bij de hoogste 30. De Q-luisteraar zette de sixties-song slechts op 262.

Opmerkelijk voor Radio 2 is de populariteit van Pink Floyd. Vier noteringen bij de eerste honderd en elf bij de hoogste duizend. Bij Q staat de symfonische rock maar 2 keer in de lijst, bij de stortvloed van vierduizend liedjes die Radio 10 nog tot morgen serveert klinkt Pink Floyd slechts vier keer.

Wat overeenkomt: dance en hiphop zijn in alle lijsten vrijwel onzichtbaar. Ook soul en R&B blijven slecht vertegenwoordigd. Nederlands product is in opkomst. Het aantal poldersongs bij eerste 100 in de Top 2000 is sinds de eerste uitzending meer dan verdubbeld van van 8 naar 17.

Top 2000, vanaf 25 december 0.00 uur, Radio 2.

Top 2000 a-Go-Go, vanaf 26 december 19.25 uur, NPO3.

Aantal stemmers Top 2000 blijft geheim Hoeveel mensen stemden voor de Top 2000 is niet duidelijk. Radio 2 maakt die cijfers niet bekend. De zender vindt dat ‘het om de muziek en de verhalen moet gaan en niet om de getallen.’ In 2016 werd nog trots gemeld dat 6½ miljoen stemmen waren binnengekomen. Daarbij moet worden aangetekend dat elke stem op een liedje los werd geteld en dat een stemformulier maximaal 35 liedjes bevat. Als iedere stemmer die mogelijkheid volledig had benut, zou dat bijna 186.000 deelnemers betekenen. Ook hoeveel stemmen de nummer 1 kreeg is onduidelijk. Wel bekend: in Amsterdam had dit jaar 13 procent van de stemmers Bohemian Rhapsody op zijn lijstje. Laat dat percentage los op 200.000 stemmers in heel Nederland, dan kozen er 26.000 voor Queen.

Golden Earring zoals de stemmers de band graag zien, een tv-optreden in 1974. Beeld Redferns

Zo stemde Amsterdam voor de Top 2000 1. Bohemian Rhapsody – Queen

2. A Whiter Shade of Pale – Procol Harum

3. Roller Coaster – Danny Vera

4. Heroes – David Bowie

5. Radar Love – Golden Earring

6. Piano Man – Billy Joel

7. Hotel California – Eagles

8. Wish You Were Here – Pink Floyd

9. Stairway to Heaven – Led Zeppelin

10. Black – Pearl Jam

Toppers van de vijf allertijdenlijstjes op de Nederlandse radio

Radio 2 – Top 2000 1. Bohemian Rhapsody – Queen

2. Roller Coaster – Danny Vera

3. A Whiter Shade of Pale – Procol Harum

4. Hotel California – Eagles

5. Piano Man – Billy Joel

6. Radar Love – Golden Earring

7. Stairway to Heaven – Led Zeppelin

8. Nothing Else Matters – Metallica

9. Black - Pearl Jam

10. Avond – Boudewijn de Groot

Charles Aznavour staat nog niet in de bovenste regionen, maar met een volgend chansonoffensief van het duo Kemps & Van Nieuwkerk is dat een kwestie van tijd. Beeld Corbis/VCG via Getty Images