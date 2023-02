Waarom de met lef geschreven bestseller van Mohamed Mbougar Sarr zo goed is

Bovenal is Mohamed Mbougar Sarr een uitmuntend verhalenverteller, en dat is waar het in de literatuur om draait: het vertellen van verhalen. Beeld Sophie Bassouls/Getty Images

“Dat boek móet je echt lezen!” Deze dwingend uitgesproken aansporing zorgt bijna altijd voor een allergische reactie, want ik moet natuurlijk helemaal niets. Wat tot gevolg heeft dat veel bestsellers koppig ongelezen blijven. Want het gaat meestal om een roman die massaal wordt gelezen. Ik noem even de hypes De verborgen geschiedenis (1992) en De Da Vinci Code (2003).

En nu gonst al maanden de naam van Mohamed Mbougar Sarr (32) rond mijn hoofd. Een in de buurt van Parijs wonende Senegalese schrijver die voor zijn (vierde) roman De diepst verborgen herinnering van de mens in 2021 de Prix Goncourt won, de belangrijkste Franse literatuurprijs. De vorig jaar vertaalde roman werd meer dan lovend besproken, scoorde hoog in de eindejaarslijstjes van de critici en prijkt nog steeds in de top tien van boekhandels.

Met tegenzin

Toen ik dan uiteindelijk aan De Da Vinci Code begon, gewoon om even al die heisa rond Dan Brown te doorgronden, was ik ‘opeens’ op bladzijde 80. De verborgen geschiedenis kreeg ik cadeau, en om niet onbeleefd te zijn sloeg ik op een avond het hysterisch bezongen debuut van Donna Tartt open, om het uren later met tegenzin weg te leggen (ik moest er vroeg weer uit).

Beide boeken trokken me zonder al te veel moeite in het verhaal, en lieten me ook doorlezen. Dat laatste is een niet te onderschatten vaardigheid van de schrijver. Dat er een verschil is in stijl en literair gehalte tussen De Da Vinci Code en De verborgen geschiedenis is zonneklaar als je die twee romans leest. Maar waar beide schrijvers heel goed in zijn geslaagd is de lezer steeds een duw geven in zijn queeste achter het geheim, of de code, van het verhaal te komen.

En dat is precies wat Mohamed Mbougar Sarr ook doet. De ingrediënten van zijn verhaal zijn bijna onweerstaanbaar: een mysterieus boek, een al even geheimzinnige, verdwenen schrijver, en een jonge schrijver die alles wil weten van die schrijver en dat boek.

Diégane Latyr Faye, een jonge Senegalees – in wie we voor een deel Sarr mogen herkennen – die naar Frankrijk is getrokken om er schrijver te worden, komt op een dag (deze roman is ook een sprookje) in aanraking met Het labyrint der onmenselijkheid. Een roman uit 1938 van een zekere T.C. Elimane. Het boek was een sensatie, maar werd na beschuldigingen van plagiaat uit de handel genomen, en van de auteur hoorde niemand meer iets.

Plagiaat

Dit komt in de eerste hoofdstukken van De diepst verborgen herinnering van de mens ter sprake, en Sarr weet het zo op te schrijven dat je als lezer met Diégane, die volledig van boek en schrijver is bezeten, op zoek wil gaan naar die zeldzame roman en die auteur. Overigens baseerde Sarr de roman op de soortgelijke geschiedenis van de Malinese schrijver Yambo Ouologuem, die in 1968 voor zijn roman Le devoir de violence een belangrijke Franse literatuurprijs kreeg, van plagiaat werd beschuldigd, en verdween. (In zekere zin is Sarrs boek dus ook plagiaat).

Goed, het begin loopt een beetje stroef. Maar als je doorleest volg je Diégane blindelings op zijn queeste, want dat is het. Het is een oeroude literaire truc, die ook Dan Brown en Donna Tartt toepasten. Laat de hoofdpersoon van je verhaal op zoek gaan naar iets geheimzinnigs en je hebt de lezer bij de kladden. (Een boek in een boek is ook een bekende truc. In de vorig jaar eveneens bij Atlas Contact verschenen roman Vermogen van Hernan Diaz is zelfs een complete andere roman, Effecten, opgenomen. Of neem Het pak van Sjaalman uit Multatuli’s Max Havelaar.)

Sarr doet er een schepje bovenop. In zijn bravoure, de roman is met lef en in een uitbundige stijl geschreven, krijgt de lezer maar liefst twee queesten voorgeschoteld. De hoofdpersoon gaat op zoek naar de ‘geheimzinnige’ persoon T.C. Elimane, en T.C. Elimane is in de roman ook naar iets op zoek (dat verraden we hier niet). Ik trok door Frankrijk, Senegal, Argentinië en Amsterdam.

Exotisch

Die dubbele queeste weet Sarr goed uit te buiten. De roman is in zekere zin ook een thriller, maar lijkt dan weer niet op het louter plotgestuurde De Da Vinci code. Wat het diepliteraire De diepst verborgen herinnering van de mens ook aantrekkelijk maakt, is de verscheidenheid aan tekstsoorten. Dagboeken, brieven, een interview, flashbacks. En het speelt, wat een rijkdom, op fraaie wijze met kolonialisme, vooroordelen, identiteit, en het gegeven dat een Afrikaanse schrijver, vooral als hij succesvol is, als ‘exotisch’ wordt neergezet. (Ik voelde dat Sarr me ook een pets op mijn vingers gaf.)

Maar bovenal is Sarr een uitmuntend verhalenverteller, en dat is waar het in de literatuur – de roman is ook nog eens een liefdesbetuiging aan de literatuur – om draait: het vertellen van verhalen. En dit ís me een verhaal! Over De diepst verborgen herinnering van de mens kan ik eigenlijk maar één ding zeggen: dat boek móet je echt lezen.

De diepst verborgen herinnering van de mens

Mohamed Mbougar Sarr

Vertaald door Jelle Noorman,

Uitgeverij Atlas Contact, €24,99

464 blz.