Waarom de Hulk lijkt op een 18de-eeuws olieverfschilderij

Wieteke van Zeil in Kijken op gevoel.

Zodra in kunstprogramma’s 18de-eeuwse olieverfschilderijen worden vergeleken met strip­figuren is de interesse van Lips gewekt. Het werk Oude vrouw van Balthasar Denner bleek niet alleen verschillen maar ook overeenkomsten te vertonen met de Hulk, liet kunsthistoricus Wieteke van Zeil zien in de eerste aflevering van Kijken op gevoel. Gemeenschappelijk thema: woede. Bij de oude vrouw ingehouden woede, bij de Hulk komt alles eruit.

Van Zeil, bekend van haar prettige rubriek ‘Oog voor detail’ in de Volkskrant, doet nu op televisie wat ze al jaren doet in de krant: inzoomen en vooral heel goed kijken. Zoals ze in haar rubriek vaak de randen van kunstwerken opzoekt en daar altijd verrassende details tegenkomt, zo gaat ze ook in Kijken op gevoel te werk: geïnteresseerd, geïnformeerd en belezen.

Ze liet zien wat woede in de kunst kan behelzen, hoe de moeilijkst te beheersen emotie doorwerkt in uitingen van kunstenaars. Maar ze stond ook stil bij de woede die kunst kan oproepen. Zo stond ze stil bij het schilderij van koningin Wilhelmina dat in 1960 in Jakarta werd bewerkt met bajonetten. “De persoon die dit heeft gedaan moet woedend zijn geweest. Op de persoon, maar die was niet beschikbaar.”

Ze toonde beelden van een vernietigde Madonna met kind en weet Lips ervan te overtuigen dat het toegetakelde houtsnijwerk eigenlijk een nieuw kunstwerk is geworden. Ook vertelt ze hoe onder meer Francis Bacon zijn eigen werk regelmatig vernielde en uiteraard komen ook de beelden van Banksy’s werk langs dat nog op de veilingvloer door de papierversnipperaar ging.

Het had allemaal zomaar in een omgevallen kunstboekenkast kunnen ontaarden, maar hoewel de montage een tikje onrustig is en het soms nogal van de hak op de tak gaat, is Kijken op gevoel een aanwinst op televisie.

