Waarom B&B vol liefde zo’n succes is: ‘De makers zijn goed in het creëren van bepaalde verhaallijnen en personages’

Miljoenen mensen volgen deze zomer het wel en wee van de deelnemers van B&B vol liefde. Wat is het geheim van het dagelijkse datingpogramma? ‘Kijkers hopen uiteindelijk toch dat die liefde wordt gevonden.’

In cafés, aan koffieapparaten op kantoor of in supermarkten kijkt deze zomer niemand raar op als er wordt gesproken over zonnevlechten, tantradansen, verkeerd geknipte laurierbomen of ‘bellen voor frikedellen’ in Say Cheese. Dan weet je: dit gaat over B&B vol Liefde, dé televisiehit van dit moment.

Vrijwel niemand ontkomt deze zomer aan de dagelijkse realitysoap. Heb je het niet gezien, dan moet je het zien. Wil je het niet zien, dan word je er toch mee geconfronteerd. Voor wie de laatste weken écht onder een steen heeft geleefd (of zelf lekker op vakantie was): in het programma gaan acht Nederlandse eigenaren van buitenlandse bed and breakfasts op zoek naar de liefde. Ze verwelkomen allerlei kandidaten op hun domein.

Het programma, waarvan al een vierde seizoen is aangekondigd, is midweeks elke dag te zien op RTL4 en op Videoland vooruit te kijken. Miljoenen mensen stemmen inmiddels dagelijks af op B&B vol liefde. Ze luisteren naar speciaal gemaakte podcasts en delen hun gedachten op social media; cabaretiers en acteurs als Henry van Loon, Jelka van Houten, Iris Rulkens en Max van den Burg persifleren de hoofdrolspelers.

Smullen als het mis gaat

Wat is het geheim van het programma? “Sowieso is B&B vol liefde een heerlijk tijdverdrijf als je niet op vakantie bent en de dagen druilerig zijn,” zegt seksuologe Eveline Stallaart, bekend van tv-programma Married at First Sight. “Het programma heeft twee kanten. Mensen smullen ervan als dingen misgaan en als er groot ongemak is, maar tegelijk hopen ze allemaal stiekem dat er iets ontstaat. Daardoor blijven ze ook kijken, want ze willen in the end toch echt wel dat de liefde wordt gevonden.”

Kijkers thuis krijgen ook een lesje in daten, etiquette én sociale omgang, stelt Stallaart. “We herkennen dingen van onszelf. We denken: o, dat zou ik beter of anders doen. Ook in de communicatie. Als je bijvoorbeeld zo’n Petri ziet: ze zal het allemaal heel goed bedoelen, maar het komt af en toe zo knullig of bot over. Dat je denkt: het kan ook écht anders. Ik hoop dat mensen daar echt iets van leren.”

B&B vol liefde is ‘een goed gemaakt programma’, vindt cultuurwetenschapper en fan Dick Zijp. “De zoektocht naar liefde is een toegankelijk onderwerp waarvoor we een fascinatie hebben. De makers zijn goed in het creëren van bepaalde verhaallijnen en personages. Daardoor kun je voor langere tijd meeleven met de B&B-eigenaren en kandidaten. Daarin lijkt het veel op Boer zoekt vrouw, waarin boeren gaan daten en voor een langere periode worden gevolgd. En het is minder vluchtig dan bijvoorbeeld First Dates.”

Gevleugelde uitspraken

Kreeg het publiek in de twee voorgaande seizoenen al bijzondere verhalen voorgeschoteld, in de derde reeks brengen de makers al helemaal een stel paradijsvogels bij elkaar. “Maar die avonturiers, die zijn er gewoon, hoor,” zegt bedenker Ralph de Beurs. “Nederlanders zijn een reislustig volkje. Het zijn verschillende karakters met hun eigen verhaal, maar wat we zien is allemaal echt. Het wordt niet uitvergroot, geformatteerd of gestuurd. Kijk naar Marian. Zij kan geen afscheid nemen, dus zijn daar nog drie mannen, terwijl bij Leendert alweer veel vrouwen weg zijn.”

Kijkers genieten van de levensverhalen, opvattingen, eigenaardigheden en uitdrukkingen van de deelnemers. De Franse B&B van Walter, waar healings en energetische massages worden gehouden; de zelfvoorzienende Bram in Zweden. Anne, die op blote voeten loopt, graag buiten slaapt en zich ‘een beer voelt’.

Bij Leendert, de B&B-eigenaar in de Belgische Ardennen, gelooft Susanne in horoscopen (‘De Maan staat in de Stier’). Hij voegde een pareltje toe aan Het Grote B&B vol liefde Spreukenboek: als hij met de vegetarische Susanne gaat barbecueën, stelt zij voor om te zien welke vleesvervanger het lekkerst is. Leendert: “Dan denk ik: dan wil ik jouw dingetje wel proeven, maar dan moet je eigenlijk ook wel mijn stukje worst proeven.”

Fancultuur

Die onbedoeld grappige uitspraak was dinsdagavond pas op televisie, maar werd – omdat het programma vooruit te kijken is op Videoland – vrijwel meteen een hit op sociale media. Ook dát draagt bij aan het succes, stellen de kenners. B&B vol liefde keert terug op veel platformen, van TikTok en Twitter tot Snapchat en Instagram en in diverse podcasts. “Daardoor is er een soort fancultuur ontstaan. Overal is het te zien, wordt er verslag gedaan en nagepraat,” aldus Dick Zijp.

Bedenker Ralph de Beurs benadrukt dat RTL daar zelf niet achter zit. “We hebben dit jaar niet ineens een actiever socialmediabeleid. Kijk, iedereen kijkt wat hij of zij wil op een eigen moment. Maar toch hebben mensen behoefte aan een programma dat je met elkaar kunt kijken. B&B vol liefde voelt als een soort event.”