Waarom Avatar: The Way of Water zo’n groot succes is: ‘Cameron snapt dat bioscoopfilms spektakel moeten zijn’

De kritieken zijn wisselend maar toch ‘moet je ’m gezien hebben’. Avatar: The Way of Water trekt wereldwijd volle zalen en James Cameron is op weg om alle records van de eerste Avatar-film uit 2009 te verbreken. Waar zit het succes van deze blockbusters verscholen?

Van een ‘ongelofelijke teleurstelling’ tot een ‘visueel genot’: de nieuwe blockbusterfilm Avatar: The Way of Water werd wisselend ontvangen. Ja, de film is mooi gemaakt, maar ook te lang, de plot te simpel, en regisseur James Cameron zou in herhaling vallen. Toch liegen de cijfers er niet om: binnen een paar weken heeft de film al een miljard dollar opgeleverd. Er is getekend voor een derde, vierde én vijfde deel. Zo is Avatar hard op weg een nieuwe franchise à la Star Wars en Harry Potter te worden.

Maar Cameron kan nog niet opgelucht ademhalen. Met een geschat budget van tussen de 350 tot 460 miljoen dollar is Avatar: The Way of Water de duurste film ooit gemaakt. Om winstgevend te zijn moet de opbrengst alle records overstijgen.

Cameron ging dan ook tot het uiterste. De film over een held die deel wordt van het blauwe Na’vi-volk op planeet Pandora speelt zich grotendeels onder water af. Dertien jaar lang is hij bezig geweest het filmen onder water mogelijk te maken. Hij liet acteurs met ingehouden adem acteren – Kate Winslet wel zeven minuten lang (er kwam een intensieve marinierstraining aan te pas).

Revolutionair

Cameron begon aan de sequel na het overdonderende succes van Avatar in 2009. Het was toen ook de duurste film ooit gemaakt – maar ook de film met nog steeds (!) de hoogste opbrengst aller tijden, bijna drie miljard dollar. Ook deze eerste film werd wisselend ontvangen.

Natuurlijk was Avatar revolutionair door Camerons baanbrekende gebruik van 3D-technologie en motioncapture: echte acteurs die met sensoren op hun lichaam de geanimeerde personages aansturen. Maar veel critici vonden de personages plat en de verhaallijn wat primitief: een simpele strijd tussen goed en kwaad. De film zou soms terugvallen in Hollywoodclichés en wordt vaak vergeleken met Dances with Wolves (1990); een avonturenfilm waarin een witte man als moedige white savior een inheemse bevolking komt redden.

Een tweede (en derde, vierde en vijfde) deel leek na zo’n lange tijd daarom niet logisch: de bijzondere techniek waar het succes waar de eerste film dus voornamelijk op leunt, is dertien jaar later een stuk minder populair. Avatar leek in 2009 een nieuw 3D-tijdperk in te luiden, maar de rage doofde snel uit. De brillen zaten niet lekker, de glazen maakten het beeld donker, het kostte extra geld en mensen werden er duizelig of misselijk van.

Stof tot napraten

Daarmee stond Cameron voor een grote uitdaging. Meer dan een decennium na het grootste en inmiddels belegen succes van een 3D-film moest hij die techniek opnieuw op de kaart zetten.

Volgens mediawetenschapper Dan Hassler-Forest heeft de regisseur dat goed aangepakt. “Vaak worden 3D-films als 2D-films gemaakt, en later bewerkt tot 3D-versie zodat bioscopen er meer geld voor kunnen vragen. James Cameron doet dat niet, hij maakt de Avatarfilms echt voor de bioscoop en gebruikt 3D om een verzonnen wereld zo geloofwaardig mogelijk over te laten komen. Eigenlijk heb je de film niet gezien, als je ’m thuis hebt gekeken.”

Hassler-Forest is het ook niet eens met de kritiek dat de verhaallijn simplistisch en cliché zouden zijn. “Voor dit genre werkt het beter om een simpele verhaalformule te gebruiken, omdat je in een wereld wordt gestort die vreemd en overweldigend is.” Daarnaast vindt hij dat de tweede film meer emotionele diepgang heeft; thema’s als familie en klimaatverandering zorgen voor stof tot napraten.

Spektakel

Filmrecensent Hugo Emmerzael van de Filmkrant vindt ook dat Cameron grote sprongen heeft gemaakt. Hij kan zich nog goed herinneren hoe hij in 2009 door de vrieskou naar de bioscoop schuifelde om Avatar te bekijken. Waar die film soms nog wat rammelde qua geloofwaardigheid, is het vervolg volgens Emmerzael volledig overtuigend. “Hij kan de volgende sequels inkoppen.”

Volgens Emmerzael komt dat mede doordat er in de tussentijd geen films zijn geweest die Camerons gebruik van techniek wisten te evenaren. “Dit soort films is schaarser geworden in het filmlandschap. Cameron neemt zijn verzonnen wereld uitermate serieus en snapt dat bioscoopfilms een spektakel moeten zijn.”

Met die garantie van spektakel is de vibe van deze weken rond Avatar: The Way of Water dat je ’m toch gezien moet hebben. Hassler-Forest: “De motioncapture onder water is zo spectaculair, daar is Cameron al die jaren mee bezig geweest en dat is nooit eerder gedaan. En die zeven minuten van Kate Winslet – echt bizar!”

Emmerzael hoopt dat het succes van de eerste weken van Avatar: The Way of Water doorzet. Sinds de coronapandemie verkeren bioscopen in zwaar weer, een kaskraker is welkom. “Bovendien denken mensen altijd dat Camerons films zullen floppen, maar het lukt hem toch weer.”