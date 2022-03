‘Waar zijn de woke boeken?’ Amsterdam Zuidoost heeft nu eigen vestiging van Athenaeum

Directeur Pauline Loerts van Athenaeum: "Nu is de stad overal, dus willen we als Athenaeum ook op de andere plekken gaan zitten." Beeld Lin Woldendorp

Elk likje verf is nieuw, de kasten zijn nieuw, het speelmeubilair van de kinderhoek is nieuw. Én het team is nieuw, van de nieuwe Athenaeum Boekhandel Zuidoost. Directeur Paulien Loerts van Athenaeum: “Je ziet dat de stad echt aan het veranderen is. Vroeger was het centrum de plek waar alles gebeurde. Maar nu is de stad overal, dus willen we als Athenaeum ook op de andere plekken gaan zitten. We hebben wel een wensenlijst. Maar eerst deze.”

‘Deze’ is een vestiging op het Bijlmerplein, haast tegen station Bijlmer aan. De winkelchefs zijn Reny van der Kamp, bekend gezicht van Athenaeum Spui, en Joan Windzak, inwoner van Zuidoost en eigenaresse van de diverse kinderboekwinkel EduCulture in Oost. Van der Kamp: “Ik liep al heel lang te roepen dat we diverser moeten. De komst van Paulien Loerts vorig jaar als directeur heeft dat een boost gegeven.”

In september gingen ze op pandjesjacht. Nu zitten ze aan tafel in een ruim opgezette winkel waar in de oorspronkelijke architectuur grote ramen zijn bedacht langs een trap die wegvoert van het plein en het station. Loerts: “Dit is het waarop we na veel brainstormen zijn uitgekomen. Iets waarvan we eerst dachten, toen we het zagen: wat een oude bende. Er had horeca ingezeten. Het stonk heel erg, we vonden achterin een dode muis.”

Windzak: “We waren het erover eens dat Zuidoost een goed gesorteerde boekhandel verdient. Elke dag dat we de deuren nu open hebben, horen we minimaal tien keer hoe blij mensen zijn dat die er nu is. Het gaat allemaal heel organisch, we hebben nu een superdivers leuk, jong en vrolijk team bij elkaar. En bij de kassa hebben we een schriftje waarin we noteren wat mensen zouden willen. Zodat het ook een beetje hún winkel wordt.”

Divers aanbod

Loerts, directeur van Singel Uitgeverijen, nam in april 2021 Athenaeum Boekhandel over. Zij verwierf samen met investeerder Derk Haank het merendeel van de aandelen en kondigde toen al aan dat ze voor de vijf bestaande vestigingen van de keten – Athenaeum Spui en Haarlem, Boekhandel Het Martyrium, Boekhandel Van Rossum en de boekhandel in het Rijksmuseum te Amsterdam – een nieuwe koers wilde uitzetten.

Spui en Martyrium worden nu verbouwd. Loerts onderstreept dat alle vestigingen zelfstandig opereren. Zo zal Athenaeum Boekhandel Zuidoost een breed assortiment voeren maar toch eigen accenten leggen. Windzak: “Een divers aanbod wordt van ons verwacht. Ik kreeg al de vraag: waar zijn de woke boeken?” Van der Kamp: “Je wil dan toch het oeuvre van James Baldwin compleet hebben en Chimanda Ngozi Adiche.”