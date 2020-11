Waar was Femke in Het Sinterklaasjournaal?

Dieuwertje Blok in gesprek met veel burgemeesters uit het land. Beeld -

Het Sinterklaasjournaal is in rustiger vaarwater gekomen. Terwijl het programma de afgelopen jaren leek te zijn uitgegroeid tot de frontlinie waar voor- en tegenstanders van de multiculturele samenleving elkaar in de zwartepietenslag de tent uitvochten (en de kinderen al die ruzie maar kinderachtig vonden), heerst er dit jaar een bijna weldadige rust rond de aankomst van de goedheiligman.

Of het corona is, of dat het komt doordat steeds meer Nederlanders zijn gaan inzien dat Zwarte Piet niet meer van deze tijd is, Lips kan er hooguit een slag naar slaan. Zeker is wel dat het allemaal een stuk ontspannener kijkt. Als je niet meer hoeft te letten op de kleur van de pieten, de NTR koos vorig jaar voor roetveegpieten, kan je je volledig focussen op de onschuldige verhaallijnen.

Wat dat betreft: ook dit jaar weer is het maar de vraag of Sinterklaas op tijd gaat aankomen in Nederland. Iets met een gebrek aan steenkolen, het is een stoomboot immers. Maar de grote vraag de eerste twee afleveringen: waar moet de Sint aanmeren? Want de nationale intocht is afgelast wegens besmettingsgevaar. Maandag bleek te zijn gekozen voor de fictieve plaats Zwalk, met Matthijs van Nieuwkerk als, ook dat is traditie, enigszins nerveuze burgemeester.

Maar: zo zonder aankomstplaats weten kinderen niet waar ze hun brieven heen moeten sturen. De ene na de andere burgemeester wist via beeldbellen tot Dieuwertje Blok in de studio door te dringen. Jan van Zanen, Sybrand van Haersma Buma, Ahmed Marcouch en vele anderen wierpen zich op als postadres voor de Sint. Een stempel van goedkeuring voor het roetveegpietenbeleid? Een mooi gebaar in ieder geval.

Lips vroeg zich één ding wel af: 64 burgemeesters uit het hele land, maar waar was Femke?