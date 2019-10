Waar is Yvon Jaspers als je haar nodig hebt?

Agnes uit ' Boer zoekt vrouw ' in Pauw. Beeld BNN-Vara

Hai Jeroen. Nee, nee, prima dat je het zelf nog even probeert. Ik leg net Beau neer. Ja, die was jullie voor. Ze moeten daar veel harder werken voor hun gasten. En Matthijs belde ook al. Tja, misschien ligt het ook een beetje voor de hand om mij uit te nodigen als de boeren het gesprek van de dag zijn.

Ja, ik had van jullie redacteur al begrepen dat jullie een filmpje willen laten zien van de tractors die Den Haag binnenrijden. En dat ik dan heel hard roep: ‘Hier zijn… de bóéren!’ Enig. Ik zag net dat ongeveer 27 twitteraars op hetzelfde idee waren gekomen.

Nee, ik doe het niet. Je kunt een fragment gebruiken uit Onze Boerderij. Daarin promoot ik de boeren elke zondagavond al. Saai? Nou, dankjewel. We hebben altijd nog meer kijkers dan jij. Trouwens, de boeren kunnen dit prima zelf. Vraag Boer Agnes maar. Of kijk even op Facebook. Boer Bertie heeft een filmpje ingesproken toen ze onderweg was op de trekker. O, dat had RTL Boulevard al.

Nee, ik kom niet. Niet na al dat gezeik over mijn werk voor ForFarmers. Dat is een veevoederfabrikant en dat weet je best. Waag het niet om daar wat van te zeggen, trouwens. De enige reden dat wij niet onder dezelfde cao vallen is dat jij daarvoor een bv’tje hebt opgericht.

En de vorige keer dat ik bij jullie zat is me slecht bevallen. Ik was heul verdrietig! Dat zag er niet goed uit, nee. Wie zet me dan ook naast de familie van Anne Faber?

Ja, iemand moet het voor de boeren opnemen, maar ik kan dat echt niet doen. En dan zeker heel Nederland over me heen krijgen met van die komisch bedoelde opmerkingen. Zeker weer een schnabbel … En of ik die veevoerfabriek nou weer een factuurtje ga sturen. Dat was aan tafel ook jouw slotvraag geweest? Nou, lekker dan. Dag Jeroen!

Reageren? hanlips@parool.nl