Waar blijven de namen van de andere oorlogsslachtoffers van de SMN?

Zeeman op de uitkijk van Pieter Starreveld op de kop van het Java-eiland. Beeld Sophie Saddington

Op de kop van het Java-eiland staat boven op een enorme sokkel een uit graniet gehouwen beeld van een stoere zeeman. Hij draagt een oliejas en een zuidwester en tuurt met zijn rechterhand boven de ogen in de richting van de zee. Joop Hoorn luidt zijn bijnaam, naar een bootsman die jarenlang bij de Stoomvaart-Maatschappij ‘Nederland’ (SMN) heeft gewerkt.

Het beeld is gemaakt door Pieter Starreveld (1911-1989), in opdracht van de SMN, ter nagedachtenis van de 321 werknemers die tijdens de Tweede Wereldoorlog waren omgekomen. De plek op de kop van Java-eiland is destijds niet zomaar gekozen; de rederij was van 1910 tot 1968 aan de Java- en Sumatrakade op het eiland gevestigd.

Opnieuw verplaatst

Het monument werd op 4 mei 1950 – Dodenherdenking – door drie oorlogsweduwen onthuld, in bijzijn van nabestaanden, directie en werknemers. Toen de SMN in 1969 naar de Vlothaven in het Westelijk Havengebied verhuisde, kreeg het beeld een onopvallende plek tussen de gebouwen. Op instigatie van oud-medewerkers werd het in 1988 opnieuw verplaatst, nu naar de De Ruijterkade, vlakbij het Centraal Station, waar het weer uitkeek over het IJ.

Na de herinrichting van het Java-eiland keerde het standbeeld terug op de kop; Zeeman op de uitkijk werd opnieuw onthuld op 4 mei 2003. Op de sokkel is een plaquette aangebracht met ‘1939-1945 In memoriam’, gevolgd door alle 321 namen. Op een aparte steen wordt het verhaal van het kunstwerk uit de doeken gedaan.

In mei 2021 vertelde Gus Maussen in de zesdelige podcast Amsterdam op Stoom dat er ruim 300 namen ontbreken op het monument. Op de sokkel staan de namen van Nederlanders en niet die van koninkrijksgenoten uit Nederlands-Indië, Engels-Indische matrozen, de zogeheten laskaren, en Chinezen die veelal als bediende, matroos, stoker en olieman werkten. Maussen vindt dat hun namen ook op de sokkel moeten komen: ook zij hebben gevochten voor onze vrijheid.

Figuratieve dierfiguren

Pieter Starreveld was een uiterst productieve kunstenaar; hij liet naar schatting duizend beelden in hout, steen en brons na, vooral figuratieve dierfiguren. In Zeeburg staat nog een beeld van Starreveld: Vrouwe Fortuna die, staand op een opengewerkte wereldbol met windroos, met beide handen een opbollend zeil vasthoudt. Het beeld is in 1950 ter gelegenheid van het tachtigjarige bestaan van de SMN door het personeel aan de directie aangeboden.

Na het vertrek van de SMN van Java-eiland is het beeld op de kop van de Oostelijke Handelskade geplaatst, maar toen daar de werkzaamheden voor de nieuwe passagiersterminal van start gingen, is het beeld door het stadsdeel opgeslagen. Sinds 30 maart 2007 staat Vrouwe Fortuna op het grasveldje naast club Panama aan de Oostelijke Handelskade.

In het najaar staat er een overzichtstentoonstelling van Pieter Starreveld gepland in Museum Beelden aan Zee.

Zeeman op de uitkijk Sinds 2003 Kunstenaar Pieter Starreveld Waar Kop Java-eiland

