Waar blijft het tegengeluid van Omroep Zwart?

Initiatiefnemers Akwasi en Gianni Lieuw-A-Soe van Omroep Zwart. Beeld ANP

Door het onophoudelijke tumult rond Ongehoord Nederland zou je bijna vergeten dat precies een jaar geleden een tweede omroep toetrad tot het publieke bestel: Omroep Zwart. Waar de complotwaanzin, het onversneden racisme en de zelfverkozen slachtofferrol van de gideonsbende van Arnold Karskens wekelijks tot ophef leidt, bleef het de afgelopen twaalf maanden opvallend stil rond de club van oprichters Akwasi en Gianni Lieuw-A-Soe (voorheen Grot). Zo stil dat het de vraag rechtvaardigt waarom deze omroep eigenlijk bestaat.

Even terug in de tijd: eind 2020 haalde Omroep Zwart middels een denderend PR-offensief binnen een paar weken 50.000 leden binnen. Hippe Amsterdamse reclamebureaus en merken als Patta en Daily Paper, platenlabel Top Notch, Paradiso, de Melkweg en een hele trits aan BN’ers steunden het initiatief. Volgens Adriaan van Dis zou de omroep gaan bijdragen aan het ‘dekoloniseren van de geest’. Het motto van Omroep Zwart luidde: ‘Nieuwe helden de kracht geven om een thuis voor iedereen te bouwen.’ Aan ambities en pretenties, kortom, geen gebrek.

Vis TV

Omroep Zwart kreeg de status van aspirant-omroep en mocht vanaf 1 januari 2022 gaan uitzenden. En toen bleek dat een gelikte wervingscampagne in elkaar draaien iets anders is dan het runnen van een succesvolle omroep, want vooralsnog is de output verre van imposant. In een jaar tijd maakte Omroep Zwart een vierdelig cultuurprogramma op NPO 3, dat evenveel kijkers trok als Vis TV op zondagochtend op RTL 7. Ook was er een sympathiek, maar onopgemerkt educatieprogramma in de middag en een documentaire van Akwasi over de Bijlmervliegramp. Plus twee podcasts en drie weinig opzienbarende radioshows, die in het holst van de nacht worden uitgezonden.

Ter verdediging: ik geef het je te doen, als klein beginnend omroepje een plek veroveren op het Mediapark, waar de bureaupolitiek zo slinks en ondoorzichtig wordt bedreven dat enkel mensen met een hyperontwikkeld strategisch vernuft plus een ongekend grote bek (zie ook: Jan Slagter, Bert Huisjes) er overeind blijven. En wellicht is een jaar te kort om een beginnende omroep op te beoordelen.

Tegengeluid

Tegelijkertijd bewijst Sylvana Simons in de Tweede Kamer hoe je met een klein clubje grote invloed kunt hebben. En Omroep Zwart heeft de tij mee: in 2022 ging het vrijwel onafgebroken over institutioneel racisme, het slavernijverleden, de rechten van lhbtq’s en tal van andere onderwerpen die in het straatje van de omroep liggen. Maar waar was de thema-avond op NPO 1, aan de vooravond van de Nederlandse excuses voor de slavernij? Waar was de documentaire over etnisch profileren door de politie, of over discriminatie bij ministeries? Waar was, in tijden van opkomend racisme en antisemitisme en onverdraagzaamheid richting minderheden, het tegengeluid van Omroep Zwart?

Meer dan 50.000 mensen werden lid van Omroep Zwart, omdat ze geloofden in de belofte van meer inclusiviteit en diversiteit op televisie en radio. Inmiddels, zo valt via LinkedIn te lezen, is de omroep alweer op zoek naar een nieuwe ‘marketeer werving en behoud,’ om binnen drie jaar 150.000 leden te krijgen. Zou het een idee zijn om de prioriteit te leggen bij het maken van goede programma’s, in plaats van een nieuwe wervingscampagne?