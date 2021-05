Vurig bidden dat de filmmaker genezen zou worden, maar het wonder bleef uit

Veel EO’iger worden programmatitels niet, dacht Lips toen hij zondagavond zapte naar Mari staat op. Maar in goddelijke genezing geloofde filmmaker Mari Sanders duidelijk niet. Sanders, een opgewekte dertiger die zijn hele leven al in een rolstoel zit als gevolg van cerebrale parese, wist allang: lopen, dat gaat ’m niet worden. In de eerste aflevering van zijn vierdelige serie onderzocht hij of er misschien tóch kans op verbetering is.

Verbetering gunde Lips hem van harte, vooral toen de filmmaker liet zien hoe hij zijn bed opmaakt – op zijn buik, gekleurde sokken in de lucht, zuchtend en vloekend als een hoekje van het hoeslaken loslaat. Zijn hersenscan bood weinig reden tot vreugde. Helaas, zei ook een revalidatiearts: zelfs als hij zich helemaal suf zou trainen, zou dat geen garanties bieden. Frustrerend.

De ‘hoopindustrie’ in, dan maar. Met enige scepsis testte Sanders Vojta-therapie, waarbij je zo te zien liggend op een behandeltafel op zo’n manier wordt aangeraakt dat je oerkreten uitslaat van de pijn. Dat er ooit iemand was die hierna ineens weer kon lopen, zoals de therapeut beweerde, was moeilijk te geloven. Dat deze therapie ontwikkeld was in een Russisch strafkamp was dan wel weer aannemelijk.

Nog intrigerender werd het toen Sanders op pad ging met een stel evangelisten die hij op het Damrak ontmoette. Hoe vaak ze hun armen ook op zijn schouders legden en vurig baden dat de filmmaker genezen zou worden, het wonder bleef uit. Ook de kruisbanden van een voorbijganger werden niet gefikst. Het gaat zéker gebeuren, zei een de evangelisten, die blind was. Valse hoop, vond Sanders. En die is gevaarlijk, ondervond hij in een revalidatie­centrum waar hij dankzij een robotpak voor het eerst ervoer hoe het moet zijn om te lopen. Toen het pak ­uitging, kwamen de tranen.

