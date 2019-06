Vrouwenvoetbal is het pure voetbal en daarom kijken we graag

NOS WK voetbal. Beeld NPO 3

Bondscoach Sarina Wiegman is een geluksvogel. Had Japan een betere spits, dan hadden de ­Nederlandse voetbalvrouwen nu in het vliegtuig naar huis gezeten, zei Pierre van Hooijdonk in de nabeschouwing. En dan met een verwijzing naar die andere bondscoach die over geluk nooit te klagen had: “Ronald Koeman had een gouden pik…”

Van Hooijdonk (analist, 46 interlands) werd gered door Gert van ’t Hof (presentator, jaren ervaring bij EDO in de vierde klasse). “Nu ben je aan het denken over een vrouwelijke variant?” zei Van ’t Hof. “Als je die nog te binnen schiet, hoor ik het wel.” Charmant opgelost.

Intussen was de wedstrijd bekeken door maar liefst 3,5 miljoen Nederlanders. Uit chauvinisme, zoals we ook ­onze jongens graag zien winnen als Oranje speelt? Vast en zeker. Maar voor Zweden-Canada, Frankrijk-Brazilië en Noorwegen-Australië schoven we ook massaal aan. Dat is het grote mysterie van dit WK: elke wedstrijd trekt deze week een miljoen kijkers.

Hunkerende liefhebbers die na een maand zonder wedstrijden op tv zappen naar elke bal die beweegt? Omdat op alle andere netten alleen herhalingen te zien zijn?

Na heel wat avonden voor de buis denkt Lips dat er een andere verklaring is. Denk even terug aan de Champions League of de eredivisie en het dames-WK is een wereld van verschil. Geen protesten bij de scheidsrechter. Geen gemene of professionele overtredingen die het spel vertragen. Geen kleerkasten of loopwonders die hun dagen slijten in het krachthonk en daarom pas na 85 minuten heel misschien een kansje weggeven. Geen zichzelf als tactisch meesterbrein afficherende coaches die hun ­spelers zo groeperen dat ze elk risico uit de weg gaan.

Het is het pure voetbal en daarom kijken we graag.

Puur met paardenstaart.

