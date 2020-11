Vrouwen kunnen nou eenmaal beter voor kinderen zorgen?

Waarom werken vrouwen niet? Beeld -

Met de titel van haar vierdelige reeks Waarom werken vrouwen niet? gooit journalist Liesbeth Staats de knuppel in het hoenderhok. Zwengel de discussie over vrouwen en werkuren aan en je bent je in no time aan het verdedigen. Of je nou pro-deeltijdwerk bent, tot kamp-Sander Schimmelpenninck behoort en vindt dat ‘parttimeprinsesjes’ de betaalbaarheid van pensioenen en zorg ondermijnen, of vindt dat iedereen het lekker zelf moet weten. Al die meningen komen voorbij in Staats’ programma, maar op keiharde discussie is ze niet uit: ze wil vooral weten hoe het kan dat vrouwen in Nederland ‘Europees kampioen deeltijdwerk’ zijn.

In de tweede aflevering onderzocht ze waarom vrouwen niet doorpakken met hun carrière als ze moeder zijn geworden. Het antwoord kwam uit de fifties: na Zwarte Piet is het idee van de man als kostwinner de meest traditionele waarde waar we aan vasthouden, zei bestuurssocioloog Mark van Ostaijen. Dan weet je dat het diep zit.

Staats nam een kijkje bij een zwangerschapscursus voor beide geslachten, waar een van de vrouwen meteen bewees hoe hardnekkig stereotypen zijn: “Als ik vertel dat ik na de bevalling vier dagen ga werken, zeggen mensen: wat veel. Als ik daarna zeg dat hij ook vier dagen gaat werken, vragen ze: hoe heb je hem zover gekregen?”

Vrouwen bleken het – misschien wel mede daardoor – ook moeilijker te vinden de zorgtaken los te laten dan mannen. Fidan Ekiz is de hele dag in haar hoofd met de kind bezig, vertelde ze, en Staats realiseerde dat zij ook tijdens het werk regelmatig belt met het thuisfront. Een belrondje naar scholen leerde dat nog altijd de moeder als eerste wordt gebeld in geval van nood. Het idee dat vrouwen nou eenmaal beter voor kinderen kunnen zorgen, bleek er vakkundig in gestampt.

