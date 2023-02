Vrouwelijke regisseurs staan centraal op Brandhaarden, maar: ‘Er bestaat geen typisch vrouwelijke stijl’

Vrouwelijke stemmen of Female Voices is het thema van theaterfestival Brandhaarden in ITA, waar in vorige edities een enkele mannelijke maker centraal stond. Doen we vrouwen een plezier door ze een ‘eigen festival’ te geven?

Het is geen activisme, benadrukt de persvoorlichter van Internationaal Theater Amsterdam. Dat Brandhaarden – festival voor spannend en interessant theater uit het buitenland – dit jaar als thema Female Voices heeft, hoeven we niet als feministisch statement te lezen. “Het is geen antimannenfestival ook geen ‘vrouw moet op een voetstuk’-festival.”

Toch is de keuze opvallend: ITA introduceert vijf ‘nieuwe’ makers aan het Nederlandse publiek. Ze zijn allen vrouw en hebben allen vrouwelijke (hoofd)personen in hun geselecteerde voorstellingen.

Van 22 februari tot en met zaterdag 4 maart zijn er producties te zien van regisseur Elsa-Sophie Jach uit Duitsland, regisseur Hanane Hajj Ali uit Libanon, theatermaker Carme Portaceli uit Spanje, maker Satoko Ichihara uit Japan en de Poolse regisseur Ewelina Marciniak.

De zesde maker die bij het festival hoort kennen we al, want dat is ‘onze eigen’ Eline Arbo, Noorse van origine, maar opgeleid in Nederland en sinds dit jaar deel uitmakend van de artistieke kern van ITA.

Onderbelicht

Zes vrouwelijke regisseurs dus. En dat mag ook weleens. Vorig jaar nog deden theaterplatform Theaterkrant en gezelschap De Toneelmakerij onderzoek naar de positie van vrouwen en het heersende vrouwbeeld in het Nederlandse theater. Daaruit bleek dat vooral vrouwelijke toneelschrijvers het onderspit delven, en dat vrouwelijke personages zelden interessante rollen hebben.

In een tijd dat de vrouwelijke stem nog altijd minder ruimte krijgt dan de mannelijke, is het niet meer dan logisch en aan te moedigen om vrouwen een podium te geven. Bijna elk museum is bezig met het onderzoeken van vrouwelijke kunstenaars in hun collectie en het naar boven halen van hun werken uit de depots.

Maar de manier waarop is een stekelige kwestie. De Boekenweek sneed zich in 2019 in de vingers met het thema De moeder, de vrouw. Woedende polemieken volgden op de bekendmaking van het thema. Destijds ging het vooral over het reduceren van de vrouw tot moeder.

Maar ook aan een samenvoeging van ‘vrouwelijke stemmen’ kleeft seksisme. Door een thema ‘female voices’ te noemen, suggereer je dat er iets typisch vrouwelijk is aan deze makers. Je benadrukt hun gender, niet de thema’s die ze aankaarten. Nog los van of deze vrouwelijke makers zich ook daadwerkelijk als vrouw identificeren.

‘Typisch vrouwelijke stijl bestaat niet’

De tentoonstelling De Nieuwe vrouw, tot begin dit jaar in Museum Singer Laren, nam een andere benadering. Het uitgangspunt was het beeld van de vrouw, haar veranderende positie en emancipatie, door de ogen van zowel mannelijke als vrouwelijke kunstenaars, tussen 1880 en 1950. Het ging in eerste instantie niet over de afzender van de kunstwerken, maar over de ontwikkeling die de vrouw in die tijd doormaakte.

Maaike Rikhof, nu conservator moderne kunst bij het Frans Hals Museum in Haarlem, stelde De Nieuwe Vrouw samen. Vooropgesteld: over Female Voices heeft ze geen mening, maar ze deelt graag haar afwegingen in het samenstellen van deze succesvolle tentoonstelling.

“Het lukraak bij elkaar brengen zonder stilistische of thematische overeenkomsten kan legitiem zijn, omdat vrouwelijke kunstenaars gedeelde ervaringen en obstakels hebben die zij moesten overwinnen in een door mannen gedomineerde wereld. Maar het kan ook de verdere emancipatie in de weg staan. Je gaat dan op zoek naar het typisch feminiene, maar dat is er niet. Er bestaat geen essentialistische typisch vrouwelijke eigenschap of stijl.”

Blik verbreden

Dus: waarom meteen zes vrouwelijke regisseurs in één festival? Vorig jaar was schrijver Édouard Louis wel voldoende als spil van het festival. Directeur van Internationaal Theater Amsterdam Ivo van Hove noemt het ‘een enerverend idee om tijdens een festival vrouwelijke makers van over de wereld bijeen te brengen om perspectief te creëren met urgente verhalen en onze blik te blijven verbreden.’ Verbreden? Lag de blik dan alleen op mannen?

En juist de teksten waarop de voorstellingen van deze regisseurs zijn gebaseerd zijn níét allemaal door vrouwen geschreven. Drie van de zes kozen voor mannelijke schrijvers: Gustave Flaubert (Madame Bovary), Puccini (Madama Butterfly) en Friedrich Schiller (Jeanne d’Arc).

Scène uit ‘Jogging’ van Hanane Hajj Ali. Beeld Marwan Tahtah

Vooropgesteld: aan de makers ligt het niet. Wie naar Brandhaarden gaat, zal kennismaken met geweldige, gedurfde voorstellingen van boeiende regisseurs van over de hele wereld. Maar het thema is ergerlijk. Alsof je, ‘hup’, in een keer de vrouwen hebt afgevinkt.

Maker, theater of regio centraal

De voorgaande tien edities zetten behalve Édouard Louis een maker, theater of regio centraal. Dat was één keer een vrouw, Katie Mitchell, en één keer een theater met een vrouw aan het hoofd (Karin Beier bij het Deutsches Schauspielhaus Hamburg).

Verder concentreerden de festivals zich rond regisseur Milo Rau, Alvis Hermanis en het collectief Rimini Protokoll, de Zuid-Europese regio (Portugal, Spanje, Italië en Griekenland) en stadstheaters Münchner Kammerspiele, Volksbühne Berlin en Peter Brooks Théâtre des Bouffes du Nord (die laatste drie met mannen aan het roer). Twee op de tien waren dus vrouw.

René van der Pluijm, programmeur van ITA en Brandhaarden licht via e-mail zijn keuze toe: “In het theaterveld krijgen de laatste jaren steeds vaker vrouwelijke regisseurs de mogelijkheid om regies te doen. Het leek me goed om aan die ontwikkeling aandacht te besteden door het tonen van verschillende van die makers. Omdat de keuze heel groot was, heb ik me bij het scouten beperkt tot voorstellingen waarin een vrouwelijke icoon uit theater en literatuur centraal staat.”

Over de gehele breedte van de kunst is een inhaalslag gaande: waar mannen beeldende kunst, film, theater, literatuur en muziek lang domineerden, eisen vrouwen nu terecht hun plek op. Maar die disbalans hoeft niet alleen rechtgezet te worden door de female voice alleen door vrouwen uitgesproken te laten worden. Echte emancipatie komt van vrouwen én mannen. En vindt pas plaats als de aanwezigheid van vrouwelijke kunstenaars de normaalste zaak van de wereld is.

Scène uit ‘Madama Butterfly’, op basis van Puccini’s opera. Door regisseur Satoko Ichihara. Beeld Philip Frowein