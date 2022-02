Vrouwelijke artiesten willen verandering zien in industrie: ‘Er zijn meer mensen als Jeroen Rietbergen’

Aafke Romeijn. Beeld Bianca Toeps

De uitzending van Boos over de misstanden bij The Voice of Holland was het publicitaire breekijzer dat bijna dertig zangeressen nodig hadden. Woensdag publiceerden zij in een open brief aan de muziekindustrie voorstellen voor verbetering. Onafhankelijke vertrouwenspersonen, trainingen en voorlichting aan zowel mannen als vrouwen en een centraal meldpunt voor ervaringen met seksueel overschrijdend gedrag.

Onder de vrouwen die de brief ondertekenden zijn Claudia de Breij, Glennis Grace en Lakshmi. De 29 zangeressen hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal minstens één vervelende persoonlijke ervaring hebben gehad. “Er komen nog meer namen onder de brief, het aantal groeit nog,” zegt zangeres Aafke Romeijn (35), die met collega’s Laura Jansen en Linde Schöne het initiatief nam.

De zangeressen wijzen op een verkeerde cultuur, die misstanden mogelijk maakt. “Zolang we het vanzelfsprekend vinden dat een publisher ons aanmoedigt om ’s avonds naar het huis van een producer te gaan om met een fles wijn te gaan opnemen in zijn slaapkamerstudio, dan klopt er iets niet. Want dat is nu wel hoe het in onze industrie gaat,” zegt Romeijn, die een paar jaar geleden zelf iets vervelends overkwam.

Masseren

“Ik zat met een songwriter en twee mannelijke muzikanten in de ruimte en op een zeker moment kwam die songwriter achter me staan, begon me wat te masseren en duwde voelbaar zijn erectie tegen me aan. Op zo’n moment hoop je als vrouw dat je je omdraait om hem een stomp te verkopen, maar dat deed ik niet. Eerst twijfel je nog aan jezelf, voel ik dit goed? Maar je denkt ook: we zijn bezig aan een nummer dat iets kan betekenen voor mijn loopbaan en hoe zal mijn manager het vinden als ik nu opstap en wegloop? Dus lach je het maar een beetje weg. Bovendien wil je mensen niet boos maken en legde ik het als enige vrouw af in fysiek opzicht.”

Laura Jansen (44) deelde op Twitter haar persoonlijke ervaringen. Die lopen uiteen van ongepaste opmerkingen of berichtjes tot betastingen bij festivals of tv-uitzendingen. ‘Tijdens het zingen op tv een hand onder mijn bil op de pianokruk waar we allebei op zaten.’

Frustratie

Hoewel ze allen hun ervaringen hebben, gaat het de zangeressen niet om aanklachten of aangiftes tegen mannen die zich misdragen. “Het komt voort uit het idee: Er staat nu ergens een 14-jarig meisje voor de spiegel te zingen, die heel graag zangeres wil worden. En wat kunnen wij veranderen om het beter te maken voor haar?” zegt Linde Schöne (28)

“Dat er veel frustratie over dit onderwerp is in de gehele maatschappij is de afgelopen weken al duidelijk geworden. Maar wat kunnen we concreet veranderen? Meer vertrouwenspersonen binnen bedrijven, meer trainingen en ook in het muziekonderwijs zoals op conservatoria, de Herman Brood-academie of de popacademie.”

Van hogerhand

Romeijn ziet daarin ook een rol voor de overheid. “De cultuuromslag die we nodig hebben, vereist wat druk van hogerhand. Denk aan een toezichtsorgaan van de overheid, naast veranderingen vanuit de muziekindustrie zelf. Dat kunnen ook kleine dingen zijn: neem bijvoorbeeld als zangeres altijd iemand mee naar een studio.”

De onthullingen rond The Voice verbaasden Romeijn en haar collega’s niet. “Jeroen Rietbergen is nu genoemd, van hem wist iedereen het. Maar er zijn meer mensen in de industrie, vaak onbekend voor het grote publiek, die dergelijk gedrag vertonen. Zangeressen waarschuwen elkaar ook. Als ik op Instagram zie dat een zangeres bij zo’n persoon aan het werk is, bel ik even om te vragen of ze alleen is en of het goed gaat. Soms is het verleidelijk om zo’n man op een openbare zwarte lijst te zetten, maar dat is nogal wat. Ik geloof dat iedereen een tweede kans verdient.”