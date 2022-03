Vrouw-zijn in tijden van MeToo en dickpics: ach, wat was Sisterhood mooi en confronterend

Sisterhood werd uitgezonden op internationale vrouwendag, en ging over ervaringen waar veel mannen nauwelijks besef van hebben. Beeld BNNVARA

Zo’n beetje halverwege Sisterhood betrapte Lips zichzelf erop dat hij stiekem kennelijk toch een beetje een simpele ziel is. Hij keek en luisterde naar vrouwen die zich zo ongeveer altijd onveilig voelen in de nabijheid van mannen. Tienermeisjes, kinderen nog, vertelden met een onthutsende vanzelfsprekendheid continu op hun hoede te zijn.

Lips weet het wel, maar hij realiseert het zich niet. Niet echt. Nog nooit heeft hij zich ook maar een beetje onveilig gevoeld als hij in het holst van de nacht naar huis fietst. Het is een perceptie die natuurlijk niet de maat der dingen is: dat onbezorgde gevoel is doorgaans voorbehouden aan mannen.

Het was een indringende documentaire film, dinsdagavond bij BNNVARA. Uitgezonden op internationale vrouwendag. Een klein uur praten over vrouw-zijn en wat dat heden ten dage eigenlijk betekent, in tijden van MeToo en dickpics. Een film vooral voor vrouwen, kreeg simpele ziel Lips de indruk na de eerste tien minuten. Navelstaarderige gesprekken, vrouwen die het hadden over het jezelf toestaan onzeker te zijn, rondjes draaiend in een spiegelpaleis.

Maar ach, wat is het een mooi document. Terwijl je zit te kijken naar een film die laat zien hoe een film wordt gemaakt, een stijlvorm die niet zelden geforceerd uitpakt, krijg je al snel helemaal hoogte van de vrouwen met wie filmmaakster Sophie Dros praat. Heftige gesprekken over alledaagse ervaringen, waar veel mannen nauwelijks besef van hebben.

Een van de mannelijke leden van de productie werd er weleens pissig van, vrouwen die bang zijn voor álle mannen. Lips herkende dat. Is deze film wel nodig, was de vraag in het begin. Neuh, reageerde een van vrouwen nog. Na afloop begreep ook Lips dat dit soort films heel erg nodig zijn.

