Vroeg Eva Jinek de dames van Koffietijd stiekem naar haar eigen toekomst?

Zijn de vragen die Eva Jinek aan haar talkshowtafel stelt ten diepste ook vragen aan zichzelf? Beeld RTL 4

Is elk interview in essentie ook een portret van de interviewer? Vraagt een interviewer met huwelijksproblemen sneller naar het echtelijk geluk van anderen? Zijn de vragen die Eva Jinek aan haar talkshowtafel stelt ten diepste ook vragen aan zichzelf? En is op die manier na elke uitzending ook een schets van Jineks gedachtewereld te maken?

Wie deze journalistieke theorie aanhangt, kwam afgelopen vrijdagavond veel te weten over hoe Eva Jinek aankijkt tegen haar huidige werkzaamheden. Interessant, zeker nu de presentatrice met RTL onderhandelt over de verlenging van haar contract. Die nieuwe verbintenis is allesbehalve een formaliteit, zo vertelde Jinek zelf eerder aan bedrijfsbulletin RTL Boulevard. Er ligt een aanbod om de naar haar vernoemde talkshow te blijven maken, maar Jinek zelf wil daarover pas in de herfst beslissen, zei ze.

Gapend gat tussen salarissen

Ingewijden denken te weten hoe dat zit. Niet Jineks aanstaande bevalling is de reden van het uitstel, maar een gapend gat tussen Jineks huidige salaris (1,2 miljoen per jaar, volgens de wandelgangen) en het nieuwe bod van RTL (naar verluidt iets meer dan de helft daarvan).

De vraag die boven de nieuwsflarden zweeft: zou Jinek niet liever naar de NPO overstappen om daar weer een echt inhoudelijk programma te maken? Sinds haar overstap naar RTL krijgt de presentatrice – bij de NPO al vroeg gedoopt tot de opvolger van Jeroen Pauw – steeds hetzelfde verwijt: ze maakt bij de commerciëlen een soort Koffietijd-talkshow vol gezellige ditjes en datjes, maar zonder het zware nieuws van de dag.

Geen spat nieuws

Vrijdag had Jinek uitgerekend de drie afzwaaiende presentatrices van dat lichte ochtendmagazine te gast. Het onderwerp volgde op een informatief gesprek met een op het IJsselmeer overboord geslagen zeiler en zijn redder en een item over cybercharlatan Rian van Rijbroek. Dat laatste bevatte met vrolijke deskundigen Tim den Besten en Ben van der Burg geen spat nieuws.

Toen volgden de vragen aan Loretta Schrijver, die de naam kreeg van Koffietijd een chronisch lachsalvo te hebben gemaakt. “Vind je dat mensen het programma al die jaren hebben onderschat?” en wat later: “Klopt het dat het veel eenvoudiger is om een serieus recht-toe-recht-aangesprek te doen dan om een luchtig onderwerp boeiend te brengen?”

Dat kon niet anders: hier sprak de talkshowhost zichzelf toe. Jinek heeft óf zichzelf óf de buitenwereld nog iets te bewijzen.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.