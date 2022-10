Vreemde genrefilms, avontuurlijke experimenten en cinefiele retrospectie op Imagine

Flux Gourmet is een malle satire over artistieke pretenties en het spanningsveld tussen makers en financiers die zich met de inhoud willen bemoeien. Beeld -

Na een door de pandemie afgedwongen winterslaap en een periode van bezinning keert het filmfestival Imagine deze week terug in een ander jaargetijde en op twee nieuwe locaties in de stad. Het festival voor vreemde genrefilms, avontuurlijke experimenten en cinefiele retrospectie verlaat Eye voor Lab111 en de Filmhallen en verruilt de lente voor de herfst. Dat laatste sluit beter aan op de internationale festivalkalender voor films in de fantastische genres. In het feestseizoen rond Halloween komt een extra dosis kippenvel en klam zweet bovendien als geroepen, vooral nu.

De industriële griezelmachine van het in Hollywood gevestigde Blumhouse Productions vervuilde de bioscopen onlangs met Halloween Ends. Het twaalfde vervolg op John Carpenters stijlvolle doorbraakfilm uit 1978 was geen haar beter dan de voorgaande sequels, remakes en reboots, maar de makers mogen zich nu over een nieuw vervolg op The Exorcist (1973) ontfermen. Carpenters Halloween was een straffe spanningsmachine. William Friedkins meesterwerk over een geloofscrisis en een duiveluitdrijving bij een vuilspuwend meisje is van een andere orde. Daar kun je maar beter vanaf blijven.

Relihorrorfilm

Hoe Friedkin destijds te werk ging wordt duidelijk in de puike festivaldocumentaire Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist van regisseur Alexandre O. Philippe, die inmiddels een Imagineveteraan genoemd kan worden. De Zwitser laat de Amerikaan uitvoerig aan het woord over zijn semidocumentaire filmstijl, zijn vormende jaren in Chicago en de invloed die klassieke componisten en schilders als Rembrandt en Caravaggio op zijn relihorrorfilm hadden.

Het festival vertoont ook twee essayistische documentaires van Philippe. In Lynch/Oz onderzoekt hij het verband tussen de klassieke Hollywoodfilm The Wizard of Oz (1939) en het oeuvre van David Lynch. In The Taking zet de filmmaker het gebruik van Monument Valley in klassieke Amerikaanse westerns af tegen het perspectief dat de Navajo op het iconische landschap hebben. Wat betekenen die markante tafelbergen in twee culturen die altijd op gespannen voet met elkaar staan?

Ruimtevaart en Strauss

De drie documentaires roepen meer vragen op over onze omgang met het beeld en de kunsten. Friedkin zag dat Stanley Kubrick in 2001: A Space Odyssey met composities van Strauss, Chatsjatoerjan en Ligeti aan de haal ging en besloot voor zijn eigen meesterwerk ook de platenkast te plunderen. Kubrick koppelde de ruimtevaart voorgoed aan de walsen van Strauss. Friedkin verbond Mike Oldfields Tubular Bells met demonische bezetenheid. Daar zal Oldfield niet rouwig om zijn: de film werd een monsterhit, die de verkoopcijfers van zijn debuutalbum flink opstuwde.

De Italiaanse regisseur Dario Argento verwijst in zijn nieuwe film Occhiali Neri (Black Glasses) nadrukkelijk naar zijn klassieke heksenfilm Suspiria (1977) alsof hij na de gelijknamige versie van Luca Guadagnino uit 2018 zijn eigendomsrecht opeist. De 82-jarige filmmaker werkt allang niet meer op zijn oude niveau, maar de nieuwe thriller over een blinde sekswerker en een seriemoordenaar in Rome bevat krankzinnige wendingen die je in Amerikaanse thrillers niet ziet. Argentos heksenfilm was van grote invloed op de ontwikkeling van Gaspar Noé en Lucille Hadzihalilovic, die met Lux Æterna respectievelijk Earwig op het festival vertegenwoordigd zijn.

Stroboscopische modeshow op de brandstapel

Noé regisseerde Argento als hoofdrolspeler in zijn ingetogen dementiedrama Vortex, dat volgende maand in de filmtheaters uitkomt. Het eerder opgenomen Lux Æterna is een woeste aanval op de zintuigen. Noé voert de kijker in een klein uur van een gesprek tussen twee actrices via een uiteenzetting over hekserij in de filmhistorie naar een stroboscopische modeshow op de brandstapel. De hoofdsplijtende productie uit het huis van Yves Saint Laurent is geen effectief reclamespotje maar wel een geslaagde provocatie.

Lucille Hadzihalilovic werkt vaak samen met Noé en schiep in haar eigen films Innocence (2004) en Evolution (2015) intrigerende gesloten werelden, waarin volwassenen de ontwikkeling van kinderen met rituele handelingen beknotten. In Earwig draait het om een meisje met tanden van ijs die dagelijks vervangen moeten worden en haar relatie tot de man die de opdracht heeft om die taak uit te voeren. De duistere esthetiek en raadselachtige rituelen roepen meer vragen op dan het oeuvre van David Lynch, maar Hadzihalilovic geeft geen antwoorden.

In Flux Gourmet van de even tegendraadse filmmaker Peter Strickland worden juist veel woorden vuilgemaakt aan de betekenis van de bizarre performancekunst van een collectief dat geluiden van voedselbereiding manipuleert. De maker van In Fabric en The Duke of Burgundy pakt geestig uit met de malle satire over artistieke pretenties en het spanningsveld tussen makers en financiers die zich met de inhoud willen bemoeien. Daar kunnen fantastische filmmakers als Friedkin, Argento, Lynch, Noé en Hadzihalilovic ongetwijfeld over meepraten. Zij hebben bergen verzet om hun eigenzinnige visies op het doek te projecteren.

Imagine Fantastic Film Festival: t/m 5 november in De Filmhallen en LAB111.