Vredige sfeer op Wonderbuhles schilderijen contrasteert bewust met het geweld in zijn thuisland

De witte stipjes op het werk van Wonderbuhle verwijzen naar de sterren en de maan die als diamanten aan de hemel staan. Beeld Michèle Margot/Galerie Ron Mandos

“Het zijn gewoon bloemen, maar tegelijk worden ze in mijn gemeenschap ook gebruikt voor een speciale reden,” zegt Wonderbuhle. “Ik kom van een Zoeloestam en bij ons worden ze gebruikt in een traditioneel ritueel om met voorouderlijke geesten te praten. Ze worden gedroogd en verbrand. Mensen praten tegen de rook. Vervolgens geven de voorouders bescherming.”

Ook als iemand ziek is en de reguliere artsen slagen er niet in om diegene beter te maken, wordt door middel van het verbranden van bladeren de hulp ingeroepen van voorouders. “Normaal gesproken zal een van de familieleden na een paar weken een droom hebben waarin een middel tot genezing wordt geopenbaard.”

Rellen

Vandaar die bloemen dus, want daarmee wil Wonderbuhle zijn schilderijen ook een geleide geven. “Ik vraag de voorouders om het werk te beschermen, ik wil dat de schilderijen een gevoel van verbondenheid geven.”

De vredige sfeer op de schilderijen contrasteert ook bewust met het geweld in zijn thuisland, Zuid-Afrika. Vooral in Phoenix, een stad vlak bij Durban, braken vorig jaar rellen uit. Wonderbuhle maakte diverse portretten van mensen uit de regio.

Familie is dus belangrijk voor Wonderbuhle. Op zijn tentoonstelling bij Ron Mandos hangen diverse portretten van familieleden. Zijn grootmoeder verschijnt in een levensgroot schilderij waarin ze als een religieuze figuur opdoemt. “Zij was erg belangrijk voor me. Ze maakte me wakker voor school, maakte de lunchbox klaar en deed alles om ervoor te zorgen dat het goed met me ging. Ze leerde me hoe ik in het leven moest staan.”

“Ze werd een bibliotheek voor mij, vol informatie over de familiegeschiedenis, over de migratie van de Zoeloes, die afkomstig zijn uit het Grote Merengebied in Ethiopië. Ik wil met deze show vooral benadrukken hoe belangrijk de plaatselijke kennis van Afrikaanse mensen is en hoe die ook van belang kan zijn in de hedendaagse wereld.”

Diamanten

Naast bloemen zijn de schilderijen als het ware besprenkeld met witte stipjes. “Ze komen van de ervaring die je hebt als je op de grond slaapt in de buitenlucht. Als je dan naar de lucht kijkt, verschijnen de sterren en de maan als diamanten aan de zwarte hemel.”

De achterruimte van de galerie is voor de gelegenheid groen geschilderd. Er hangen schilderijen waarin de bloesemregen nog verder is opgevoerd. De bloemen cirkelen rondom koppen van slapende figuren. “Deze schilderijen heten Ubuthongo. Dat betekent dutje. De figuren hebben een reeks korte dromen achter elkaar. De schilderijen verbeelden het gevoel dat je hebt als je daarna wakker wordt.”