VPRO maakt vijfde Zomergast bekend

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Beeld Hollandse Hoogte/ANP

‘Als kijker geniet ik van Zomergasten als een gast mij meeneemt in zijn of haar denkwijze,’ laat Schouten (ChristenUnie) weten. ‘Ik zie ernaar uit een kijkje te geven in mijn wereld, waar ik van kan genieten, wat mij bezighoudt.’

Eerder bracht de VPRO al naar buiten dat rapper Typhoon, advocaat Inez Weski, actrice Nazmiye Oral en viroloog Jaap Goudsmit deze zomer komen vertellen over hun ideale tv-avond.

Typhoon, artiestennaam van Glenn de Randamie, opent op 19 juli het nieuwe seizoen van VPRO Zomergasten. Weski, de tweede gast, is al meer dan veertig jaar advocaat en groeide in die tijd uit tot een van de bekendste strafpleiters van Nederland. Op dit moment is ze raadsvrouw van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Zij is op 26 juli te zien in het programma.

De derde zomergast is actrice, theatermaker en columnist Nazmiye Oral. Zij wordt op 2 augustus door Janine Abbring geïnterviewd. Viroloog en epidemioloog Jaap Goudsmit, een van de belangrijkste aidsonderzoekers ter wereld, is als vierde te gast. Op 9 augustus gaat hij in gesprek met Abbring.