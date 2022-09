Voorstelling Suwokono: dansend een nieuwe identiteit opbouwen op een narrenschip

Sarah Huygens Jawla.

Natuurlijk mag de verslaggever blijven kijken bij de repetitie. “Maar,” waarschuwt Sarah Huygens Jawla, “we doen vanmiddag geen doorloop, we zijn vooral met technische dingen bezig.” Dat geldt zeker voor componist Dizzi Geetha, die op een verhoogd podium geconcentreerd in de weer is met een batterij slagwerk en electronica.

Terwijl mensen van de productie af en aan lopen en elders op het toneel een performer uitgebreid ligt te stretchen, werkt danseres Whitney Selina aan een luchtacrobatisch nummer. Begeleid door een aerial silk-instructrice klimt Selina aan twee linten omhoog, waarna ze de stofbanen om zich heen drapeert als een cocon. Het ziet er sereen uit, maar als ze beneden komt blijkt Selina’s voet pijnlijk te zijn afgeknepen door de linten.

Ondertussen gaat Jawla alle performers langs om, in kleermakerszit, de dingen van de dag door te nemen. De relaxedheid die ze uitstraalt staat in mooi contrast met de licht chaotische taferelen om haar heen.

Veilige ruimte

“Het gaat er om een veilige ruimte te creëren,” licht Jawla haar omgang met haar performers toe. “Als maker ga ik uit van hun persoonlijkheden, van wat zij meenemen. Dan is het essentieel dat je elkaars lichamen leert kennen, dat je elkaars gedachtegang leert kennen. Daar is vertrouwen voor nodig.”

Met deze manier van werken voelde Jawla zich thuis op de École des Sables – ‘de school van zand’ – in de Senegalese hoofdstad Dakar. “Die opleiding is opgericht door Germaine Aogny. Zij is de godmother van de Afrikaanse moderne dans, de Pina Bausch van Afrika. École des Sables is eigenlijk een dorp in een dorp. Er komen dansers en performers uit heel Afrika, en ook uit de rest van de wereld. De school heeft een safe space gecreëerd, een bubbel waarin we allemaal verschillende mensen zijn, met verschillende lichamen. Je respecteert elkaar ongeacht cultuur of seksuele voorkeur.”

Jawla heeft een Antwerpse moeder en een Gambiaanse vader. Sinds tien jaar woont ze in Nederland, eerst om de theateropleiding in Utrecht te volgen, en daarna om zich te ontwikkelen als theatermaker. “De westerse benadering van theater zit in mij, daar ben ik mee opgegroeid. Zo doe ik bijvoorbeeld heel veel research. Maar ik heb ook een intuïtieve kant, die niet altijd even goed aansluit op de praktijk. Dat wilde ik gaan onderzoeken aan de hand van mijn West-Afrikaanse roots.”

Motherland

Voor Suwokono nam Jawla haar crew mee op hetzelfde onderzoekspad. Twee weken bracht het gezelschap door bij de École des Sables. “In je moederland zijn is zoiets anders dan een voorstelling maken in theater. Je leeft buiten en er ontstaat een connectie met je lichaam, met de natuur, met je blackness.” In Senegal manifesteerde zich ook het thema waaraan Jawla de voorstelling ophangt: The Ship of Fools.”In de tijd van de slavernij was er een proces om mensen tot goede slaven te maken. Tot slaaf gemaakten die niet voldeden aan de norm werden naakt op een schip gezet en op zee aan hun lot overgelaten. Dat hebben we gepakt als metafoor. Hoe zou het zijn als wij op zo’n narrenschip worden gezet, naakt, gestript van onze identiteit? Zouden we dat kunnen gebruiken om onze eigen identiteit opnieuw op te bouwen? Wat voor wereld ontstaat er dan?”

Hoe gedrevener Jawla vertelt over de voorstelling, hoe meer ze haar Vlaamse tongval afwisselt met Amerikaans jargon: “De bezoeker van Suwokono stapt in een andere wereld, een ander universum. Ons ship of fools is een wereld die bevrijd is van de heteronormatieve witte realiteit. In de taal van mijn vader, het Mandinka, is Suwokono het woord voor thuis. I’m black! I’m queer! En daarom creëren we hier een universum waar queer black bodies een thuis kunnen vinden.”

Suwokono is te zien van 17 t/m 19 september in het Bijlmer Parktheater, en in oktober op het festival Afrovibes.