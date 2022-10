Voorstelling ‘Ik zeg toch sorry’ laat zien dat de het slavernijverleden nog lang geen verleden tijd is

Ik zeg toch sorry. Beeld Sanne Peper

De voorstelling, in samenwerking met Ayden Carlo en Raymi Sambo geschreven door Erik Snel, vertelt het verhaal van zes acteurs die bij elkaar komen om een stuk te spelen over 1 juli 1863, de dag dat Nederland de slavernij afschafte: Keti Koti.

De cast bestaat uit drie witte (Gabby Bakker, Dennis Coenen en Nard Verdonschot) en drie zwarte spelers (Sambo, Urmie Plein en Rochelle Deekman), die allemaal hun eigen voornaam hanteren. In hun voorstelling geven ze gestalte aan verschillende belangrijke figuren uit de periode rond de afschaffing; politici, plantagehouders, tot slaaf gemaakten. Gedurende het stuk wisselen ze tussen hun historische personages en hun rol als (min of meer) zichzelf.

Het blijkt een treffende manier om te laten zien dat het verleden helemaal nog geen verleden tijd is. Elke historische rol staat voor Sambo, Deekman en Plein in een heel ander daglicht dan voor hun drie witte collega’s. In de interpretatie van Dennis Coenen voorvoelt Thorbecke zijn heldenstatus onder liberalen vandaag. Bloedserieus weegt hij het recht op vrijheid af tegen het recht op bezit. Rutte schemert daarin door, en het besef dat opvattingen die ten grondslag lagen aan de uitbuiting onder het koloniale stelsel nog altijd de verdeling van de welvaart en de kansen in de wereld bepalen.

Nard Verdonschot speelt een 19de-eeuwse koloniaal, ‘omdat het zo interessant is voor een acteur om een slechterik te spelen’. Zijn zwarte collega’s bevragen zijn werklust. Is toneelspelen niet ook altijd jezelf op het toneel zetten? Zo groeit het ongemak onder de spelers.

Wilhelmus

Het besef dat sommige denk- en handelingspatronen van de koloniaal van toen doorwerken in de speler van vandaag, valt echter in het niet bij de pijn die spreekt uit de verhalen van de vrijgemaakten. Urmie Plein verplettert met de monoloog van Henriëtte van Dijk, die vertelt over de verschrikkingen van het ontkennen van iemands menselijkheid. De woede brandt achter haar ogen, hoe kalm ze ook spreekt.

De twee gezelschappen hebben gekozen voor een ingenieuze theatervorm die iedereen in de zaal – de personages, de spelers én ook de kijkers – dwingt tot bewustwording.

Rustig in het donker een conflict volgen terwijl je zelf buiten schot blijft, is er daardoor niet bij. Het publiek wordt rechtstreeks aangesproken door Sambo, die reacties uit de zaal uitlokt. Bij zijn oproep tot het Wilhelmus willen de kelen in de zaal maar niet lekker opengaan. Het is een feest met heel wat haken en ogen.