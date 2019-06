Voorspelbare les over gruwelzaak in Misdaadcollege

Beeld NPO 1

Lesgeven is een populair format op tv. Er stonden dit jaar al BN’ers voor de klas in Saved by the bell en in De klas. Er is DWDD University, DWDD Summerschool en natuurlijk College Tour.

Uitbreiding van de studiegids: Misdaadcollege van WNL. In de vierde en laatste aflevering werd teruggeblikt op de zaak van de Utrechtse serieverkrachter, die tussen 1995 en 2001 toesloeg en pas in 2014 werd gepakt. Rick Nieman interviewde vier betrokkenen van politie en ­justitie over de zaak in de voormalige koepelgevangenis in Arnhem.

Fragmenten van oude NOS Journaals en Opsporing ­Verzocht haalden de zaak uit 1995 op in het geheugen. Lips zat destijds niet meer in de collegebanken, maar kan zich de dringende oproep van de politie dat studentes ’s avonds niet alleen op pad moesten gaan wel herinneren. Ook de compositietekening die in die jaren zo vaak werd vertoond, kwam hem nog bekend voor.

Uiteindelijk werd de dader in 2014 opgepakt, omdat hij een lokfiets van de politie stal en daardoor dna moest ­afgeven.

Eigenlijk waren de feiten wel bekend. En waar andere tv-colleges vooral de diepte proberen in te gaan, lukte dat Nieman niet, omdat er naast de vier op het podium, nog zoveel andere betrokkenen aan het woord kwamen.

De enkele vragen uit het publiek probeerden de zaak wat meer op scherp te zetten. Zo vroeg een journalist die de zaak destijds op de voet volgde aan een officier van justitie of de lokfiets bewust vlak bij het huis van de vermoedelijke dader was geplaatst. Of was het echt toeval, zoals het OM beweert? Ook dit antwoord was voorspelbaar.

Het was eigenlijk net als vroeger in de collegezaal. De ene keer voegt een docent echt wat toe, de andere keer had je net zo goed thuis het boek kunnen lezen.

