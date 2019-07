Voorpret voor Songfestival is toppunt van oer-Hollandse kneuterigheid

Lucky TV is net als de rest van DWDD langdurig met zomerreces, maar gelukkig hebben we het NOS Journaal nog. Woensdag was de deadline voor de vijf overgebleven steden die het Eurovisie Songfestival willen organiseren en het Journaal wijdde daar een uitgebreid item aan – de bidbooks moesten bij de NPO worden ingeleverd, dus dat was lekker om de hoek. Sinds Ruud Gullit op de fiets vergeefs had geprobeerd het WK voetbal naar Nederland te halen, had Lips niet zo veel oer-Hollandse kneuterigheid bij elkaar gezien.

De delegatie uit Utrecht was, omwille van duurzaamheid, niet zelf naar Hilversum gekomen, maar stuurde een fietskoerier. Kansloos natuurlijk: als er één evenement niet duurzaam is, is dat het Eurovisie Songfestival, met voor elke act een ander felverlicht decor.

Maastricht had zijn burgemeester wel langs laten komen maar deze had niet echt doorslaggevende argumenten: “Wij houden in Maastricht van muziek maken, op toeters blazen en op trommels slaan.” Goh.

De delegatie uit Den Bosch maakt het helemaal bont en niet alleen vanwege het spierverslappend woordspelerige motto ‘Douze de groeten’ – douze points, snapt u. Wethouder Mike van der Geld probeerde het gebrek aan hotel­kamers in Den Bosch van een nadeel naar een voordeel te spinnen met het lachwekkende argument: “Dat is eigenlijk geen probleem want de Brabantse nachten duren lang.”

Lips wist toen bijna zeker dat Sander van de Pavert achter dit item zat. Vervolgens kwam de delegatie uit Arnhem ook nog te laat omdat de bus in de file stond – hoe Hollands wil je het hebben.

Ja, we gaan nog een hoop lol beleven aan de voorbereidingen van dat Songfestival – maar Lips was stiekem wel blij dat Amsterdam al was afgehaakt.

Reageren? hanlips@parool.nl