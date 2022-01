Voormalig impresario en theaterproducent Diederik Hummelinck (1948-2022) overleden

Diederik Hummelinck groeide uit tot een van de belangrijkste theaterproducenten van Nederland. Beeld Joost van den Broek/ANP

Hummelinck zat in 1977 in de zaal toen Aernoud Witteveen en Chris Houtman als het Lagelanden Cabaret het Delfts studentencabaretfestival wonnen. Het was daar en toen dat Hummelinck, een kennis van de winnaars, zich opwierp als hun impresario. Hij groeide uit tot een van de belangrijkste theaterproducenten van Nederland en geldt als de ontdekker van onder anderen Brigitte Kaandorp en Hans Teeuwen.

Samen met Arjen Stuurman richtte hij in 1983 Hummelinck Stuurman Theaterbureau op. In de beginperiode onderscheidde het bureau zich door de samenwerkingen met Vlaamse gezelschappen, wat mede leidde tot de vernieuwingsbeweging die ‘de Vlaamse Golf’ werd genoemd. De afgelopen dertig jaar hielp Hummelinck Stuurman bij de ontwikkeling van nieuw Nederlands toneel. Later kwam daar ook dans-, kinder- en familietheater bij, en Nederlandstalig pop- en muziektheater.

Eigen producties

In 1986 ging Hummelinck Stuurman van start met eigen producties. De eerste was de opzienbarende, omstreden voorstelling Going to the Dogs van Wim T. Schippers, met zes honden. Het stuk haalde de televisiejournaals in binnen- en buitenland. Het theaterbureau ontwikkelde zo’n zestig nieuwe producties, bestaande uit boekbewerkingen, filmbewerkingen en oorspronkelijke teksten. Naast klassiekers als Max Havelaar, Karakter, Van oude mensen, de dingen, die voorbij gaan..., of Una Giornata Particolare , gaf Hummelinck Stuurman opdrachten aan schrijvers als Flip Broekman, Frank Houtappels, Ger Thijs en Kim van Kooten.

De producties werden niet gesubsidieerd en lange tijd werden voorstellingen van Hummelinck Stuurman niet voor vol aangezien door pers en vakgenoten. Maar de waardering nam toe, en de laatste decennia werden er regelmatig producties bekroond en uitgenodigd voor het Nederlands Theaterfestival. Hummelinck werd in 2008 in Amsterdam benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten voor het Nederlandse toneel.

Internationaal

Nadat Hummelinck tien jaar geleden het stokje had overgegeven aan Majlis Korthals, richtte hij zich via het reeds eerder opgerichte Hummelinck Internationaal volledig op het verkopen van Nederlandse toneelteksten aan het buitenland. De Kus van Ger Thijs beleefde hierdoor 14 internationale premières, van Polen tot Argentinië. Ook Aan het eind van de aspergetijd van Frank Houtappels en Het Diner, naar het boek van Herman Koch, werden aan het buitenland verkocht.

Ruim twee jaar geleden werd bij Hummelinck alzheimer geconstateerd. Woensdag is hij op 73-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Het afscheid vindt in besloten kring plaats in Theater Bellevue.