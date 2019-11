Voorlopige diagnose: Tygo Gernandt vergeet de psychiater

Beeld Screenshot

Vorig jaar maakte Tygo Gernandt een serie over ghb-gebruikers in Brabant. Nu maakt hij voor de EO een serie over de psychiatrie. Een overeenkomst had Lips snel gevonden: schrijnende gevallen en uitzichtloze situaties.

Zo vertelt de 21-jarige Jason hoe hij in een jaar 135 verschillende hulpverleners zag en inmiddels 13 verschillende diagnoses heeft gekregen, van suïcidaal tot ptss. Ge­noeg keus om iets aan te pakken, dacht Lips, maar nee. Behandelcentra vinden zijn problematiek te complex en kunnen de ene stoornis niet behandelen omdat hij een andere heeft.

En dus slijt hij zijn dagen thuis. Als het slecht gaat sluit hij zichzelf op in de badkamer, ‘omdat die een beetje de vibe van een isoleercel heeft’. Hij liet zien hoe hij daar dan op de grond gaat liggen, tussen de wc-pot en de deur, met een Rubiks kubus als enige afleiding.

Bij Jeroen (37) stond het er niet beter voor. Wat bij hem op 11-jarige leeftijd begon met de diagnose adhd en ritalin, werd later borderline, aangevuld met autisme, een paniekstoornis, pdd-nos en ptss. Ondanks de batterij pillen die hij daar dagelijks voor slikt, leeft hij nog steeds van paniekaanval naar paniekaanval.

Volgens Gernandt kwam het door het systeem: verzekeraars willen na een intakegesprek van een uur direct een diagnose hebben en vaak is dat te kort voor een goede ­diagnose.

De verhalen van Jeroen en Jason hakten erin, bij Gernandt en bij Lips. Maar waar was de andere kant van het verhaal? Hoe kan het dat deze mensen aan hun lot worden overgelaten? Niemand uit de psychiatrie werd aan de tand gevoeld over de Jasons en Jeroens.

Misschien heeft Lips net als de hulpverlening zijn diag­nose te snel gesteld en komt dat in de volgende aflevering.

