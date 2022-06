Voor traditionele familiebedrijven als Kesbeke zijn het zure tijden

Oos Kesbeke (rechtsachter). Beeld BNNVara

Ze kunnen er weleens van wakker liggen bij Kesbeke, het Amsterdamse bedrijf dat vooral bekend is van de augurken: houden we op deze manier de boel eigenlijk nog wel overeind? Terwijl directeur Oos Kesbeke, derde generatie zuurinlegger, samen met zijn zoon en beoogd opvolger onderhandelt over een nieuw contract met een grote supermarkt, zag Lips de wanhoop langzaam maar zeker de overhand nemen.

Het moet frustrerend zijn: je stinkende best doen om te voorkomen dat een fraai familiebedrijf van bijna 75 jaar oud kopje-onder gaat. En merken dat het op sommige momenten vechten tegen de klippen op is. Oos Kesbeke wil alleen maar een eerlijke prijs. Later: “We hoeven hier geen Ferrari’s voor de deur, we willen vooral investeren in mooie producten.” Het gaat, maar gemakkelijk gaat het niet.

Kesbeke is een van de 281.000 familiebedrijven in Nederland, en een van de vijf bedrijven die centraal staan in de maandag gestarte zesdelige documentaireserie Boven water. Want familiebedrijven zijn kwetsbaar in de concurrentie met grotere partijen, zegt BNNVara.

Misschien een wat afgekloven onderwerp, dacht Lips vooraf. En die veronderstelling was wel een beetje terecht, vond hij nadat hij de eerste aflevering had gezien. Desalniettemin: het zijn fraaie portretten van ondernemers die het huilen regelmatig nader staat dan het lachen en de beelden zijn schitterend.

Die van de zevende generatie kermisexploitant bijvoorbeeld, die zich vlak voor corona diep in de schulden hadden gestoken voor de aanschaf van een reuzenrad en aan de lopende band telefoontjes kregen over kermissen die werden afgeblazen. Of de visser die de Noordzee kleiner zag worden door de Brexit en ondertussen ook te maken kreeg met oprukkende windmolenparken te water.

Boeiende tv dus, met openhartige ondernemers. Hoewel Lips zich tegelijk realiseerde dat het geschetste beeld ook wel een tikje eenzijdig zal zijn.

