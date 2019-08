Voor Styn is het nog lang niet wild genoeg

De Amsterdamse producer Styn produceerde beats voor grote Amerikaanse rappers als Famous Dex, Juice WRLD en Fredo Santana. Zijn honger is nog lang niet gestild.

Toen Styn, de artiestennaam van Stijn Schrijber (24), twee jaar geleden door rappers Sef en Faberyayo werd uitgenodigd voor een studiosessie in Amsterdam-West, wilde hij daar zó graag heen, dat ie met zijn grote Windowscomputer, verpakt in Ikea-tassen, naar de studio liep. Sef en Faberyayo reageerden er sympathiek op. “Dat is dedication,” zeiden ze.

Op die computer maakt Styn sinds 2008 zijn beats. Wanneer hij nu aanvragen voor studiosessies krijgt, zegt hij dat hij geen laptop heeft. “Maar dat is niet gaande, man.”

Styn groeide op in West. Op de middelbare school bleef hij twee keer zitten, op het gymnasium. Toen hij uiteindelijk het havodiploma had, besloot hij zich volledig op de muziek te richten. Zijn slaapkamer werd ‘een hotspot voor rappers’. Hier nodigde hij ze allemaal uit, soms wel tien op een dag.

De energie was er volgens Styn altijd goed. Dan zaten er allerlei rappers op zijn bed en stond de hele kamer blauw. Styn: “Mijn moeder vond dat niet zo leuk. Ze heeft door de zure appel heen moeten bijten, maar ik moest muziek doen van mezelf.”

Hij kwam vanuit deze slaapkamer in contact met Amerikaanse rappers, onder andere via de technicus van Juice WRLD. Hij is niet de enige Nederlandse producer die dit voor elkaar heeft gekregen. Young Kio haalde onlangs vrijwel alle media vanwege zijn productie voor Old Town Road van Lil Nas X. Dit nummer kwam tot stand via de website Beatstars.com, waar Young Kio zijn producties aanbood.

In de periode dat Styn zich volledig op muziek ging focussen, had hij verschillende bijbaantjes. Zo werkte hij als tacovouwer en had hij een tijd een baantje in de Foodhallen. Daar ging hij soms huilend heen. Styn: “Ik dacht: als ik meer gefocust en minder lui met mijn muziek omga, kan ik er snel van leven.”

Gekke geluiden

Styn was zó ambitieus dat hij voor zichzelf via Facebook een optreden als dj in Los Angeles regelde. Van het geld dat hij met zijn baantjes had verdiend, kocht hij het ticket.

De afgelopen jaren heeft hij in binnen- en buitenlandnaam gemaakt als hip­hop­producer. Zijn unieke producties, die opvallen door de gekke geluiden die erin te horen zijn, trokken steeds meer de aandacht. “Daardoor gaat het me niet vervelen. Ik wil dat mijn beats ook instrumentaal overeind blijven.”

Styn produceerde in Nederland onder andere het sterke Allang van JoeyAK en meerdere beats voor rappers als Bokoesam en Ray Fuego, die ook te horen zijn op zijn nieuwe ep Refill Tape. Hij was een van de eerste producers die een ­eigen tape uitbrachten en daarmee wist hij zichzelf te profileren als artiest. “Ik zeurde tegen mijn moeder dat ik geen enkele controle had over wanneer mijn beats voor rappers zouden uitkomen. Ze zei dat ik zelf een tape moest maken.”

Toen hij vorige zomer zijn eerste ep, Medicyn Tape, had afgerond, zei zijn moeder trots: “Dit komt door mij, dit komt door mij.”

De juiste sound

Volgens Styn is het zoeken naar een sound voor een producer het belangrijkste. Hij vindt het lastig die van hem te omschrijven. “De akkoorden gaan van mineur naar majeur. Op al die beats wil Juice WRLD rappen, dus ik weet dat het mijn juiste sound is.”

Hij kan nu leven van de muziek en maakt beats voor grote, Amerikaanse namen. Onlangs stond hij met een soloshow op Woo Hah!, het grootste hip­hop­festival van Nederland. Toch voelt het voor de jonge producer alsof zijn muziekcarrière nog niet is gelukt. “Het moet nog wilder. Zolang ik niet op de mainstage sta op het belangrijkste tijdstip, is er nog veel te bereiken.”

Refill Tape van Styn is te beluisteren op Spotify.