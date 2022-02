Voor pure emotie hoef je niet naar Peking, met Ik mis je haal je het op elke begraafplaats in Nederland

Ik mis je, NPO 2, 18.50 uur.

Wonderlijk eigenlijk, dacht Lips, toen hij zaterdagochtend keek naar het eerste Nederlandse succes op de Olympische Spelen in Peking. Wekenlang hoorde hij over de misstanden in China. Oeigoeren, privacy, censuur – zoveel morele bezwaren, Lips had niet eens een beetje zin in dat hele evenement.

Maar toen zag hij Irene Schouten heerlijk naar goud rijden en daarna glunderen voor de camera: oh, die púre emotie. En welja, daar vatte het olympisch vuurtje tóch vlam bij hem. Zou dat straks ook zo gaan bij het WK in Qatar, dacht hij, en wat zegt dat dan over zijn principes?

De rest van de dag besloot hij Peking links te laten liggen en zo kwam het dat hij bleef hangen bij Ik mis je, een programma van de EO op een wat onhandig tijdstip. Nooit eerder gezien dus, en nooit eerder van gehoord ook. Maar over pure emotie gesproken: daarvoor hoef je niet naar Peking, zag Lips, je kunt het ook halen op elke begraafplaats in Nederland.

Ik mis je is eigenlijk een soort Hello, Goodbye, maar dan met alleen Goodbye. Geen Schiphol maar een begraafplaats en geen Joris Linssen maar Arjan Lock en Marleen Stelling die de vragen stellen. Die zijn allebei een tandje zijiger dan Linssen, maar ergens kan Lips zich ook wel voorstellen dat je zonder scherpe randjes kan als je vreemden aanspreekt terwijl die net het graf van een dierbare bezoeken.

Deze keer Lock – gekleed in twee tinten beige – die een afschuwelijk verhaal aanhoort van een vrouw die een auto-ongeluk had met haar man en kinderen. Na drie dagen werd ze wakker uit haar coma en diezelfde dag overleed haar man. “Ik merk dat ik het moeilijk vind om er iets over te vragen,” zegt Lock, “omdat het zo heftig is.”

En later, hoe ze het volhield? Blijven ademen, antwoordde ze. Lips deed het.

