Voor het verhaal over Berry Gordy’s hitfabriek zijn de archiefkasten van Motown tot de laatste lade opengegaan

Bijna twee jaar heeft het geduurd voor Hitsville – The Making of Motown de Nederlandse bioscopen haalde. Het was het wachten waard; de documentaire is een feest voor oog en oor.

Het zakelijk instinct zat er bij Motownoprichter Berry Gordy (Detroit, 1929) vroeg in. Als jongetje werkte hij als straatverkoper van The Michigan Chronicle. Het nieuwsblad stond te boek als een zwarte krant, wat Gordy’s afzetmarkt nogal beperkte. Vol geloof dat huidskleur de interesse in nieuws niet beperkte, toog hij naar een ‘witte wijk’ en verkocht er ‘meer kranten dan ooit’.

Gordy – “Ik ben altijd een hustler geweest. Als ik een dollar kon verdienen, dan deed ik het” – rook zaken. Met een vriendje verscheen hij enkele dagen later opnieuw in de wijk met een dubbele stapel kranten. Over het resultaat zegt hij in de documentaire Hitsville – The Making of Motown: “Niets verkocht. Ik leerde meteen: One black kid is cute. Two are a threat to the neighbourhood.”

Gordy zou het voorval nooit vergeten en er een deel van zijn zakelijke beslissingen op baseren.

Zijn platenlabel was het eerste dat voorheen strikt zwarte muziek grootschalig aan een wit publiek wist te verkopen. Daarvoor moest hij wel een revolutie ontketenen zonder daarbij zijn potentiële klanten op de tenen te trappen. Een bijna onmogelijke missie, die Gordy volbracht dankzij een combinatie van zakelijke sluwheid en een scherpe neus voor talent. Hij maakte van Motown een van de invloedrijkste platenlabels uit de popgeschiedenis.

Imponerende sprekerslijst

In 2019 bestond Motown, toen allang opgegaan in muziekreus Universal, zestig jaar. De documentaire Hitsville was onderdeel van de officiële viering. Nadeel van die status is dat moeilijke periodes uit de geschiedenis van het label – er werden behoorlijk wat ruzies over geld uitgevochten en hitschrijvers als het trio Holland, Dozier, Holland en artiesten als Diana Ross vertrokken – in de documentaire niet of slechts in anekdotische vorm worden besproken.

Daar staat tegenover dat de archiefkasten van het label tot de laatste lade zijn opengegaan en bijna alle hoofdrolspelers uit het Motownverhaal aan het woord komen. Het levert een hele trits aan fraaie zwart-witconcertbeelden en studio-opnames op. En een lijst sprekers die net zo imponerend is als de stal van Motown toentertijd. Van Martha Reeves (van de Vandella’s) tot Mary Wilson (de begin dit jaar overleden zangeres van The Supremes) en van Stevie Wonder tot de overgebleven Jacksonbroers.

Maar de beste vondst is toch wel dat oprichter Gordy aan zijn eerste popidool én meesterhit­schrijver, Smokey Robinson, is gekoppeld. De twee – tijdens het draaien respectievelijk 89 en 78 jaar oud – vormen een geestig duo als ze, getooid met dikke mutsen tegen de winterse kou van Detroit, herinneringen ophalen. Ze zijn nog steeds goed bevriend en stimuleren elkaar de verhalen nog wat extra vet te geven.

En als de twee het oneens blijken over het verloop van de historie (Wie nam Motowns signatuursong I Heard it Through the Grapevine nou als eerste op, Gladys Knight of Marvin Gaye?), wordt er meteen gewed om honderd dollar. Gordy wint – het goede antwoord is Gaye – en krijgt meteen de flappen in de hand gedrukt.

Gordy is uiteraard de belangrijkste spreker. Hij vertelt onomwonden hoe hij zijn bedrijf letterlijk als een (hit)fabriek opzette. Als medewerker aan de lopende band van één van Detroits autofabrieken (Motown is een samentrekking van Motor Town, de bijnaam van de stad waar het grootste deel van de Amerikaanse automobielindustrie was gevestigd) zag hij zijn platenlabel voor zich als een assemblagelijn. Als het productieproces maar nauwkeurig werd gevolgd, moest er aan het eind toch een hit van de band kunnen rollen?

Mondiaal succes

Gordy hanteerde een eenvoudig motto, dat hij leerde toen hij eind jaren vijftig met een ­eigen platenzaak de muziekbusiness binnenstapte: the customer is always right. Gordy: “Ik had een collectie jazzplaten, maar de mensen kwamen vragen om Muddy Waters. Ik geloofde in die jazz, maar bleef met alle platen zitten.”

De winkel ging failliet, maar Gordy had toen wel al voldoende kennis verzameld om van Motown meteen een succes te maken. Altijd liet hij zich bij zijn artistieke beslissingen leiden door een korte vraag: wordt het een hit of niet? Dankzij een arsenaal aan geweldige songschrijvers bracht die instelling Gordy (zelf mede-componist van wereldhits als Reet Petite van Jacky Wilson en Do You Love Me van The Contours) mondiaal succes met The Four Tops, The Temptations, The Supremes, Smokey Robinson & The Miracles, The Commodores en sterren als Diana Ross, Stevie Wonder en Marvin Gaye.

Aanvankelijk hield hij zijn bedrijf met een strak geformatteerde formule bij elkaar. Zijn artiesten kregen etiquettetraining om hen bij het beschaafde witte publiek in de smaak te laten vallen en het liedmateriaal werd grotendeels door hem bepaald. Maar naarmate zijn artiesten sterren werden, bleken de hits niet langer lopendebandwerk. Wonder en Gaye eisten creatieve vrijheid. Tegen zijn zin ging Gordy uiteindelijk akkoord, waarna de twee hun beste werk maakten. Gordy leerde zo met vallen opstaan een laatste les. “Mensen zijn toch geen auto’s. Uiteindelijk willen ze zichzelf uitdrukken en breken ze los van het systeem.”

Hitsville – The Making of Motown is onder meer te zien in de Melkweg, Cinecenter en De Filmhallen.