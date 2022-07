Voor het huis van Hans Christian Andersen ging het over het sprookje van Fabio Jakobsen

Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe van de Tour op zijn naam geschreven. Beeld ANP / EPA

Wat is het toch een heerlijk programma. Zodra de openingstune van De Avondetappe klinkt is de zomer begonnen. Les Passagers van Berry. Franse campings, zwetende wielrenners, stokbrood, kaas en rode wijn. Terwijl de wereld in de fik stond, ging het aan tafel bij Dione de Graaff een weekend lang over de vraag uit welke richting de wind waaide. Overal had hij vandaan mogen komen, hoorde Lips enthousiast over elkaar heen buitelende deskundigen verkondigen, behalve uit het Zuidwesten.

De wind kwam uit het Zuidwesten. Weg waaierkoers.

De Tour de France startte dit jaar in Denemarken. In Odense, voor het geboortehuis van Hans Christian Andersen ging het zaterdagavond over het sprookje van Fabio Jakobsen, de Nederlandse sprinter die in 2020 tijdens de ronde van Polen van de weg werd gereden door zijn collega Dylan Groenewegen en bijna de dood vond. Nu, in zijn debuut in de Tour, had hij op majestueuze wijze de tweede etappe op zijn naam geschreven door in de massasprint op het laatste moment de Belg Wout van Aert voorbij te steken.

Langs de kant van het water zagen we Herman van der Zandt in gesprek met de winnaar. Jakobsen sprak liefdevol over zijn familie en zijn tweede familie, zijn ploegmaten van Quick-Step. “Op het moment dat je bijna alles verliest, dan weet je wat je hebt.” Beelden van de hectiek na de finish. “Dit is mijn verloofde Delore,” zei Jakobsen. “Ik ben blij dat ik nog mag fietsen van haar.”

Op de achtergrond van het gesprek schitterde de Storebæltsbroen, de 18 kilometer lange Grote Beltbrug die het decor vormde van de eerste dagen van de Tour. Wat hebben die Denen toch met bruggen? Van der Zandt wist het wel: “Hoewel een beetje brug alles met alles kan verbinden, kom je nooit echt aan de overkant.”

Daar moest Lips even over nadenken.

