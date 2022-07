Voor het charisma van Harry Styles is zelfs de Ziggo Dome te klein

Styles stond in april nog op het podium tijdens het Coachella-festival in Californië. Beeld Getty Images for ABA

Lena heeft haar idool iets te vragen. “Can you please out me to my dad,” staat er op het karton dat ze op de derde rij met gestrekte arm boven haar hoofd houdt. Harry Styles heeft het gelezen. “Hij weet het nog niet? Zal ik even bellen?” En hup, daar gaat een mobieltje van meisjeshand tot meisjeshand naar voren tot hij tussen de vingers van het grootste popdiool van Europa belandt.

De Ziggo Dome, tot dan toe een euforische cocktail van gegil, gelukzaligheid en gierende tienerhormonen, houdt ineens de adem in. Gaat hij echt bellen? Zal de vader opnemen? En komt het dan wel goed komen met die coming-out voor 17.000 schreeuwende Harry Styles-fans?

De popster lost het uiteindelijk discreet op. Zonder dat de zaal kan horen wat er wordt gezegd, voert hij een gesprek met de vader. Uitkomst: “Hij zegt dat hij heel veel van je houdt en niet kan wachten je weer te zien.” Reactie van de zaal: ovationeel gejuich.

De Ziggo Dome is zaterdagavond behalve een concertpodium, vooral een groot dampend bad van liefde. Uiteraard het belangrijkste bestandsdeel: de devote adoratie voor Styles, de 28-jarige uit boyband One Direction opgestane megaster. Maar het idool zelf wil ook wat bijdragen. Hij doet zijn best van zijn concerten een veilige haven van liefde en saamhorigheid te maken. Zijn fans hebben regenboogvlaggen bij zich, hij zelf vraagt zijn fans elkaar de hand te zowel naar links en naar rechts de woorden ‘I love you’ uit te spreken.

Fans van Styles in de rij bij Ziggo Dome. Beeld ANP

Strakke broekpakken

“We gaan vanavond plezier maken en aardig zijn voor elkaar,” verklaart hij nadat hij in orkaan van geluid het podium is opgekomen. We geloven het meteen. Styles is het type bij wie star quality per strekkende meter wordt meegeleverd. Je zou er – zeker als je met je 41 jaar ruim bij het meer in verval rakende segment van de Ziggo Dome behoort – jaloers van worden: die volle golvende haardos, dat vermogen strakke broekpakken te dragen, die rimpelloze huid, die cheeky Britse humor, die achteloze manier van precies goed dansen.

Maar het bewonderenswaardige van Styles is: je gunt deze man binnen een kwartier de hele wereld. Al die hysterie? Volkomen terecht en ook heerlijk om te zien. Voor zijn fans zijn de 100 minuten die ze vanavond in de aanwezigheid van hun Harry zijn, zonder twijfel de mooiste van het jaar.

Styles is zo populair dat hij vermoedelijk ook de Arena had kunnen vullen. Muzikaal gezien terecht? Een onzinnige vraag, maar zijn retropop klinkt uitstekend, ook al is Styles niet de spannendste zanger van zijn generatie. As it Was, Sign of the Times, Love of my Life en Watermelon Sugar zijn zijn meeste aanstekelijke songs. Dikke knipoog naar seventies en eighties, maar fris neergezet door Styles en zijn soms wel erg veilig spelende band.

Waar is Styles over tien jaar, vraag je je onwillekeurig af. Ergens hoog boven in de stratosfeer van supersterren vermoedelijk, maar ondertussen vast nog altijd vriendelijk genoeg om een iemand met een wens op een stuk karton volkomen serieus te nemen en de avond van haar leven te bezorgen.