Voor haar nieuwe dansvoorstelling liet Siba Sahabi zich inspireren door de eerste vrouwelijke kunstenaar ooit

Beeld Ben van Duin

Op een dag moest Kora van Sicyon afscheid nemen van haar minnaar. Met houtskool tekende ze zijn gezicht dat dankzij het zonlicht in silhouet op een muur verscheen. Zo bleef hij in een andere vorm toch bij haar en kon ze hem zich altijd herinneren. Ze ging de boeken in als eerste vrouwelijke kunstenaar.

Plinius schreef het verhaal zeshonderdvijftig jaar voor Christus in zijn Naturalis historia en de Duits-Iraanse Siba Sahabi laat zich er eeuwen later door inspireren voor haar voorstelling Skiagraphia: Grieks voor schrijven met schaduw.

“Ik sla graag een brug tussen Europa en het Midden Oosten,” zegt Sahabi, die eerst aan de kunstacademie in Hamburg studeerde, haar traject aan de Rietveld Academie vervolgde en sindsdien in Amsterdam is gebleven. “Ik gebruik vaak historische inspiratiebronnen, die breng ik naar het heden. Oude verhalen breng ik weer tot leven.”

Flamenco

Het leverde een gevarieerd oeuvre op van papieren vazen en metalen body sculptures tot en met grote installaties voor de openbare ruimte. Rode draad daarin vormt de Griekse cultuur.

“Griekenland hoort geografisch weliswaar bij Europa, maar ligt heel dicht bij het oosten. Het fungeert als brug: in de Griekse cultuur vind je veel invloeden uit het Midden Oosten, die bereikten via Griekenland de rest van Europa.”

Zodra Sahabi haar eerste flamencodanslessen kreeg, had ze een tweede liefde. Flamenco ontstond toen de muziek en dans van vanuit het oosten migrerende zigeuners met de plaatselijke traditie in Zuid-Spanje kruisten.

Acht jaar geleden stond Sahabi een maand lang in de les van Andrés Marín, de onorthodoxe flamencodanser die een eigen school heeft in Sevilla. Vier jaar later reisde ze opnieuw naar Spanje om de kunstvorm te onderzoeken.

“Het concept voor de drie sculpturen die in Skiagraphia te zien zijn had ik toen al bedacht. Dat heb ik voorgelegd aan Marín met de vraag of hij een voorstelling met me wilde maken.”

Dat haar sculpturen goed uit de verf komen als ze partners vinden van vlees en bloed, had Sahabi al ontdekt. Op haar website staan korte films waarin haar sculpturen hun ‘rol’ spelen naast bijpassend gekostumeerde modellen, waaronder dansers.

“Dans is de kunstdiscipline waarvan ik het meest kan genieten, ik ga vaak naar voorstellingen. Ik kijk dan naar het hele plaatje met bewegingen, kostuums, decor en muziek. Ik vind het ook mooi dat dans zich voltrekt in de tijd en daarna voorbij is. Je kunt het niet vasthouden.”

Geometrische vormen

Marín zei ja. Maar zelf een complete dansvoorstelling maken vond Sahabi een brug te ver; ze is zich bewust van de grote verschillen tussen de disciplines. Eerst zocht ze een licht- en een kostuumontwerper (Tom Visser, Anne de Grijff). Daarna ontmoette ze Marinus Groothof, die diverse dansfilms regisseerde in samenwerking met choreograaf Dunja Jocic.

Groothof inviteerde een componist (Renger Koning), die een elektronisch soundscape leverde. Jocic stelde de Amerikaanse Kalin Morrow voor als tegenspeler voor Marín: ‘een gouden combinatie’ in de woorden van Sahabi. Morrow bracht op haar beurt drie jonge dansers mee.

“De jonge dansers kwamen erbij toen we ontdekten dat het manipuleren van de sculpturen tamelijk complex is en het mooier is als de twee andere dansers meer bewegingsvrijheid houden. Dat de sculpturen gedurende de voorstelling van vorm veranderen en daardoor als het ware een dialoog aangaan met de dansers, was voor mij van begin af aan uitgangspunt. Ze spelen een centrale rol in het geheel en evolueren mee met de choreografie.”

Sahabi’s sculpturen zijn opgebouwd uit driehoeken: de geometrische vorm heeft in haar ogen een dynamiek die heel mooi past bij bewegende mensenlijven. Hun samenspel kan ons bij uitstek iets laten zien over de lijn die het heden verbindt met het verleden, leven en dood, lichaam en ziel.

“Afscheid speelt in ieders leven, maar we hebben het er zelden over. In de westerse cultuur weten we niet goed met onze kwetsbaarheid om te gaan, we willen vooral sterk overkomen. In Skiagraphia wilde ik er graag ruimte voor maken.”

Skiagraphia, Siba Sahabi: 12/7 ITA - Julidans (nog t/m 16/7 op diverse locaties)