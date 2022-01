Voor en door de buurt: De Amsterdamse Boekhandel in Buitenveldert gaat door als coöperatie

De Amsterdamse Boekhandel op de Buitenveldertselaan in Amstelveen Beeld Sanne Zurné

“Toen we na de lockdown weer open mochten, deden we dat als coöperatie, per 1 januari zijn we De Coöperatieve Amsterdamse Boekhandel UA,” meldt Denis Stirler, die De Amsterdamse Boekhandel in 2014 oprichtte met Debbie Nachtegall.

Vorig jaar trok Stirler aan de bel. In de zeven jaar die De Amsterdamse boekhandel bestaat, is de winkel een begrip geworden in Buitenveldert. In 2018 kon een topjaar worden gemeld, maar 2019 en 2020 vielen door de lockdowns tegen. De winkel had geen vet meer op de botten. Als er geen nieuwe impuls zou komen en extra financiële zekerheid, zou het eind van 2022 niet worden gehaald.

Daarom werd gekeken naar het model van De Nieuwe Boekhandel in Bos en Lommer die na het vertrek van oprichter en directeur Monique Burger een doorstart maakte als coöperatie. “Juist omdat de winkel zo belangrijk is voor de buurt en de buurtbewoners, is het idee ontstaan om van de boekhandel een coöperatie te maken: een boekwinkel van, voor en door alle betrokkenen.”

De inleg per aandeel is 1000 euro. Het beoogde aantal leden is 200, de teller staat nu op 178. Maar dat wordt een solide basis geacht. “We zijn nu druk met het overdragen van contracten, het inrichten van het ledenregister en heel veel bureaucratie van sommige externe partners. Ook melden zich leden die vrijwilligerswerk willen doen voor de winkel. Dat is een geweldige aanvulling op de service die we bieden. Plannen worden gemaakt, mogelijke samenwerkingen onderzocht. Kortom, het proces van een BV naar een UA heeft de impulsen gegeven die we nodig hadden. Positief nieuws dus en dat mag best weleens gezegd worden in deze tijden.”