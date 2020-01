Voor elke niche een datingapp: ‘Is het essentieel dat je partner ook een passie heeft voor paarden?’

De online dating­wereld heeft een nieuwe trend: gefragmenteerde datingapps. Zo heb je Veganific voor veganisten, Twin Dog voor hondenliefhebbers en Tastebuds voor mensen met dezelfde muzieksmaak. Vergroten zulke onderverdelingen de kans op succes? Door specifieke groepen mensen te selecteren, maak je de vijver waarin je vist immers een stuk kleiner. En is het echt essentieel dat een potentiële partner ook een passie voor paarden heeft, zoals bij Horsedate?

Hooggespannen verwachtingen

Nynke Nijman is seksuoloog en relatietherapeut. Veel van de stellen die ze spreekt, hebben elkaar ontmoet via het internet.

Volgens Nijman past de grote hoeveelheid specifieke apps bij onze levensinstelling: “We gaan steeds kritischer met onze tijd om. We plannen alles in ons leven, er is nauwelijks tijd om elkaar ergens spontaan te ontmoeten. Daarnaast zijn we kritisch voor onszelf, en hebben we hooggespannen verwachtingen van potentiële partners. Met specialistische datingapps match je in elk geval op een aantal belangrijke punten”.

Nijman stelt dat mensen op meer algemene datingplatforms moeite hebben om mensen met een overeenkomstige levensstijl te vinden. Dan kan zo’n niche-app een oplossing zijn, maar die heeft wel als nadeel dat je ook poten­tieel geschikte partners uitsluit en dus misloopt. Nijman: “Als ik mijn specifieke voorkeuren op een datingapp had ingevuld, had ik mijn huidige man nooit ontmoet. Er zit geen formule achter de liefde.”

Wat opvalt, is dat de datingapps vaak gecategoriseerd zijn op vrij banale onderwerpen. Fundamentelere zaken als waar iemand later wil wonen, de politieke kleur van de gebruiker of de mate waarin iemand familiegeoriënteerd is, hebben geen eigen app. Nijman: “Je kunt je afvragen hoe lang je een relatie met iemand kunt hebben op basis van dezelfde muzieksmaak, maar als je veganistisch bent, is het waarschijnlijk wel belangrijk iemand te daten met wie je in elk geval niet steeds de discussie mee hoeft aan te gaan.”

Vertrouwen op de algoritmes

Met dergelijke apps is het risico wel dat er een weinig avontuurlijke bubbel bestaat van soortgelijke mensen. Volgens trendwatcher Jarno Duursma is dit niet anders dan hoe het er in de echte wereld aan toe gaat. “Vanuit idealistisch oogpunt kun je inderdaad vraagtekens zetten bij de wenselijkheid van harde onderverdelingen. Het zou mooi zijn als mensen met andere interesses elkaar kunnen verrassen, maar de praktijk leert dat we toch vaak trouw blijven aan ons eigen groepje.”

Of gefragmenteerde datingapps de code tot succes zijn, weet Duursma niet. Vaak worden die ook ingezet als marketingtruc. “Misschien moet iedereen juist actief zijn op hetzelfde platform, en erop vertrouwen dat de algoritmes van apps als Tinder slim genoeg zijn om zelf die hokjes aan te brengen.”

Welke datingapp mensen ook gebruiken, ze weten volgens Nijman vaak al precies wat ze willen bij een partner. “En dan eigenlijk vooral wat ze niet willen.” Datingapp Hater, waar mensen worden gekoppeld aan matches die dezelfde aversie delen, biedt volgens Nijman mogelijk een nieuw perspectief.

En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die op meer dan één specifieke app zitten. Als zij een potentiële partner op meerdere niche-apps tegenkomen, hebben zij misschien wel de sleutel gevonden voor een goede match.