Voor een terminale patiënt maakte Jeroen van Merwijk een zeldzaam opgeruimde indruk

Volle zalen. Beeld AVRO TROS

Volle zalen is een wel erg cynische titel van een theaterprogramma nu de theaterzalen het met hooguit 30 man publiek moeten doen. Programmamaker Cornald Maas is desondanks dapper met een nieuw seizoen begonnen. Maar zijn openingszin dinsdag stemde ook al weinig vrolijk: “Liedjesschrijver, schilder en cabaretier Jeroen van Merwijk heeft kanker.”

Maas zocht Van Merwijk op in Frankrijk, waar hij zich in een verbouwde smederij aan de schilderkunst wijdt. De man die duizend liedjes schreef maar ondanks veertig jaar optreden de minst bekende cabaretier van Nederland is (‘dat krijg je als je niet op tv bent’), beschouwt zichzelf vooral als schilder. “Cabaretier is geen vak maar een lul op het podium die het eigenlijk net niet kan maar zich redt door goede grappen. Ik denk wel dat ik als liedjesschrijver op een hoger niveau sta dan als schilder, maar ik vind schilderen gewoon leuker. Bij teksten schrijven moet je nadenken, bij schilderen niet.”

En dus schildert Van Merwijk vrolijk door in Frankrijk: “In Nederland zou ik in een ziekenhuis komen te liggen, nu kan ik doen wat ik leuk vind.”

Voor een terminale patiënt maakte hij een zeldzaam opgeruimde indruk.

“Ik zit er niet mee dat ik doodga. Ik heb een leuk leven gehad.”

De kanker had hem eindelijk erkenning opgeleverd: “Door die kanker heb ik ontzettend veel aandacht gekregen, iedereen ging ineens zeggen hoe goed ze me vonden. Het is één grote zegetocht geweest!”

Hij had nog wel een boek geschreven, getiteld Kanker voor Beginners, en daarna was hij wel uitgeschreven en uitgeleefd. “Het is ook een keer mooi geweest.”

Die laatste uitspraak was de toepasselijke titel van deze ontroerende aflevering van Volle Zalen.

