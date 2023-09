Voor Clairy Polak (1956-2023) ging het altijd om de inhoud en die kreeg je door te luisteren

Presentator en journalist Clairy Polak. Beeld ANP Kippa

Scherp, vasthoudend en uitstekend gedocumenteerd. De interviewstijl van de vrijdag overleden journaliste Clairy Polak stoelde op inhoudelijke kwaliteit, niet op flamboyance. In haar televisiewerk beschouwde ze visagie en kledingadvies als hinderlijke obstakels bij een zuivere blik op het onderwerp.

Dat ze met die instelling toch het gezicht werd van het op dat moment gerenommeerdste actualiteitenprogramma van Nederland, Nova, verbaasde haar zelf misschien nog wel het meest.

Toch beleefde ze er volgens velen het hoogtepunt van haar loopbaan, een interview met Hans van Goor, de topman van de wankelende DSB Bank in 2009. Terwijl Polak volhardde in haar vragen over verdwenen vertrouwen in de bank van Dirk Scheringa, viel meer en meer op dat Van Goor nauwelijks antwoorden had. Polak won er de Sonja Barend Award voor, de prijs voor het beste televisie-interview van het jaar.

Polak, in Amsterdam geboren als enig kind van cabaretiers Alexander Pola (echte naam: Bram Polak) en Katja Berndsen, begon als schrijvend journalist bij de Uitkrant om vervolgens bureauredacteur bij de Vara te worden. In 1995 volgde haar doorbraak bij een landelijk publiek toen ze het Radio 1 Journaal ging presenteren. Radio werd haar grote liefde, maar toen Vara-directeur Vera Keur haar vroeg voor de samenwerking tussen de NOS en de Vara (Nova) op de late avond kon ze geen ‘nee’ zeggen.

Goed luisteren

Polak groeide uit tot een van de meest gerespecteerde interviewers van Nederland, maar verloor toch haar plek toen Nova moest transformeren tot het neutralere Nieuwsuur. Hoewel Nova-hoofdredacteur Carel Kuyl bleef benadrukken dat Polaks ‘scherpte wordt verward met links zijn’, leek haar imago zich sterk te maken voor linkse thema’s haar toch te hebben opgebroken.

Polak reageerde laconiek in Trouw: “Ik ben per ongeluk in de journalistiek terechtgekomen, per ongeluk op de radio, per ongeluk op tv en nu per ongeluk niet bij Nieuwsuur.”

Ze ging wel door als presentator van het politieke programma Buitenhof, waar ze trouw bleef aan haar in de Volkskrant geformuleerde opvatting over interviewen: “Je moet vooral goed luisteren. Je kunt natuurlijk van tevoren een aantal vragen bedenken, het antwoord afwachten en dat opschrijven. Maar je kunt ook, en dat is volgens mij de essentie, een gesprek proberen te voeren.”

Missie

Op de radio bleef ze actief als presentator van Met het oog op morgen en van het klassiekemuziekprogramma De Klassieken. In 2011 werd ze op televisie presentator van Het filosofisch kwintet van omroep Human, waar ze de filosofische kant van de actualiteit besprak. Ook was ze de stem van mediaprogramma Medialogica. “Clairy was met hart en ziel bij haar programma’s betrokken, zoals ze ook zeer betrokken was bij de missie van Human om de wereld een menselijker gezicht te geven,” reageert Humanhoofdredacteur Marc Josten op het nieuws van haar overlijden.

In 2019 debuteerde Polak als schrijfster. Haar roman Voorbij, voorbij ging grotendeels over het ziekteproces van haar echtgenoot Nico, die dat jaar aan alzheimer was overleden.

Zonder het met de buitenwereld te delen was Polak al enige tijd ongeneeslijk ziek. Het weerhield haar er niet van door te werken. Drie weken geleden discussieerde ze nog mee in het Mediaforum van het Radio 1-programma Spraakmakers.