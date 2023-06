Voor Carlo (88) lonken het bos en de truffels altijd, vooral ’s nachts

Beeld VPRO

Carlo kan er niet mee stoppen, truffels zoeken, en hij wíl er niet mee stoppen, hoezeer zijn vrouw ook smeekt. 88 is ie, en het bos lonkt nog steeds. Hij gaat het liefst in het donker, midden in de nacht, want dan hoort hij de uil. Tenminste, zo zegt hij het tegen zijn vrouw – de echte reden is dat zijn truffelrivalen dan niet achter zijn geheime plekken kunnen komen. Want truffels zijn – zoals alles in Italië – politiek. Er worden verbondjes gesloten, er wordt geruzied soms, en vooral wordt er eindeloos gepraat.

Over hoe vroeger alles beter was bijvoorbeeld. Zo houden de truffelzoekers van de oude garde de jongeren onwetend over de plekken waar je de truffels het beste kunt vinden, ze hebben geen tijd voor hun gladde praatjes. En er zijn erecodes, stukken bos waar je gewoon niet komt omdat het nu eenmaal van generatie op generatie zo is afgesproken.

The truffle hunters is een beeldschoon gestileerd document van een sprookjeswereld. De herfstige bossen van de Piemonte, de gepokte en gemazelde Italiaanse senioren, hun trouwe honden en de fascinerende zoektocht naar dat onooglijke ding waarvan we nu eenmaal besloten hebben dat het zalig is.

Ergens wonderlijk dat men juist nú besloot tot het uitzenden van deze docufilm. De truffel waar het allemaal om draait – de Albatruffel, of witte truffel, Tuber magnatum voor de liefhebber – is pas vanaf oktober te krijgen, en eigenlijk pas echt in november en december. Al snel zo’n vijfduizend euro per kilo, in Amsterdam ga je dan naar Slagerij De Leeuw (Utrechtsestraat 92).

Goed, zijpaadje. Maar geen onbelangrijke, want na het zien van The truffle hunters wil je twee dingen: vrienden worden met een truffelopa en zijn truffelhond én een bord pasta waarboven iemand zo’n toverknolletje stuk schaaft.

Steeds duidelijker wordt intussen waarom Carlo niet wil stoppen. Want als hij stopt met zoeken, wat valt er dan nog te vinden in het leven? Die truffel, die betekent veel meer voor degenen die ernaar zoeken: de liefde tussen man en hond, het gevoel dat je er nog toe doet, kameraadschap en urgentie. En The truffle hunters: een ode aan de truffel maar eigenlijk aan het hele bestaan.

