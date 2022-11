Voor Benja Bruijning gaat deze theatermonoloog over zijn eigen leven

Benja Bruijning in Een leven. Beeld Anne van Zantwijk

Waar gaat deze monoloog over voor jou en waarom wil je hem spelen?

Benja Bruijning: “Ik ben A Life op het spoor gekomen doordat ik de Amerikaanse acteur Jake Gyllenhaal erover hoorde vertellen in een podcast. Gyllenhaal is bevriend met Nick Payne, de schrijver, en speelde het stuk in 2019 op Broadway. Ik heb hem helaas niet gezien, maar ik kon wel een geluidsopname horen en die vond ik supermooi.”

“Het centrale gegeven greep me, omdat ik zelf ook kort na elkaar mijn eerste kind kreeg en mijn vader verloor. Ineens zit het leven dan in een enorme spagaat. Er is grote vreugde maar ook een enorm verdriet, het verlies slaat een gigantisch gat maar tegelijkertijd is er ook iets opgevuld. Al die emoties zitten in dit stuk, het is ontroerend, af en toe verdrietig, maar ook grappig. Een uitdaging om te spelen.”

“Mensen die al een try-out hebben gezien vertellen me dat ze veel dingen herkennen. De band met je kind is bijvoorbeeld niet in één keer bij de geboorte al gesmeed. De zogenaamde roze wolk, die ervaren veel mensen helemaal niet. Die band moet groeien, een precair proces – je bent doodmoe als jonge ouder en je huis is een puinhoop, je maakt allemaal dingen mee die je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Als daarin zoiets gebeurt als het verlies van je eigen ouder, dat maakt het zó moeilijk.”

“Maar meer nog dan over die geboorte gaat het voor mij over rouwverwerking, over de dood van de vader. Die maakt ook dat al die eerste keren in het leven van je kind emotioneel blijven, want dat houdt niet op als het kind één jaar wordt. Ik blijf me bij elke eerste keer van mijn dochter afvragen wat mijn vader ervan zou vinden.”

Wat voor schrijver is Payne? Wat trekt je aan in zijn tekst en zijn taal?

“Payne schrijft geen gedragen, abstracte tekst. Wat ik mooi vind is dat de taal heel matter-of-fact is, terwijl hij het heeft over echt grote gebeurtenissen in een mensenleven. Hij schrijft spreektaal, alsof ik het gewoon tegen je vertel zoals we hier nu zitten te praten.”

“Mensen denken misschien dat het een ontzettend serieuze, tobberige kwestie is, maar er zit veel humor in, het is vaak heel licht. Troostend. Daarbij is hij eerlijk over de emoties, zonder overdreven grappige luchtigheid over poepluiers of slaapgebrek. Die eerlijkheid is een stevige bodem, daardoor komt het heel dichtbij.”

“In het stuk lopen twee tijdslijnen door elkaar: aan de ene kant is er de opbouw naar de dood van de vader, en aan de andere kant is er de geboorte van de dochter en wat daarna gebeurt. Die twee tijdslijnen raken langzamerhand steeds meer vervlochten, tot het op een gegeven moment een puzzel is om naar te luisteren. En dan komt de man op een punt dat hij denkt: wat moet ik met dit kind? Ik ben geen vader, ik ben een zoon. Hij heeft dat eerste verhaal met zijn vader nog helemaal niet verwerkt.”

Wat krijgen bezoekers te zien? Op wat voor plek zien we jouw personage zijn verhaal vertellen?

“Met mijn regisseur Olivier Diepenhorst en vormgever Lidwien van Kempen hebben we ervoor gekozen om een theatrale setting te bouwen, dus het is geen kaal toneel met een microfoon. Het is geen stand-upact.”

“Die ruimte is wel abstract. Tijdens de voorstelling vallen er drie straaltjes zout naar beneden. Voor het leven van mijn vader, mijzelf en dat van mijn dochter. Voor mijn gevoel sta ik zo te midden van al die levens.”

Een leven gaat 12/11 in première in Theater Bellevue, aldaar ook te zien op 13/11. Daarna tournee. 18/11 VU Griffioen, 30/11 De Meerse in Hoofddorp, 16/12 Schouwburg Amstelveen, 25/2 DeLaMar.