Voor Ann Van den Broek draait Julidans om vreugde

In de onderzoeksvoorstelling Creating Joy bestuderen de dansers hoe vreugde ontstaat. Beeld Rio Staelens

Het contrast lijkt groot. Na drie intense voorstellingen over verlies en dementie richt Ann Van den Broek haar blik op de vreugde. “Zelfs in de diepste ellende vind je momenten van vreugde,” licht de Vlaamse choreografe toe. De onderzoeksvoorstelling Creating Joy was al te zien als stream, maar wordt tijdens festival Julidans voor het eerst live uitgevoerd.

Reeds bij het creëren van het eerste deel van de Memory Loss Collection – een drieluik dat werd geïnspireerd door de zorg voor haar moeder met de ziekte Alzheimer – vatte Van den Broek het plan op om later te focussen op minder duistere emoties. “Die voorstellingen over verlies waren heel heftig, net als eigenlijk ook de stukken die ik daarvoor maakte zoals The Black Piece en Accusations. Ik realiseerde me dat vreugde niet een gevoel is van wow, happy, extase. Zelfs in de diepste ellende vind je momenten van vreugde, een dankbaarheid die je tegelijk met het gevoel van verlies kunt ervaren. Het is een soort melancholie. Dat je de schoonheid kunt zien van kleine dingen tussen mensen en in het leven. Dingen die je gewoonlijk maar vanzelfsprekend vindt.”

Veel vanzelfsprekendheden vielen weg door de coronacrisis. “Ik had vorig jaar toevallig een sabbatical gepland, van maart tot en met mei. En toen zat ineens iedereen in een soort sabbatical.” Aan het begin van de lockdown stuurde de choreografe om haar mensen te steunen een video rond met een nummer van Dez Mona, de Antwerpse band waarmee zij vaak samenwerkt. “Dat liedje herhaalt een zinnetje: ‘These are ­times to cherish and things to live for’. Het was niet mijn bedoeling om dat nummer te gebruiken, maar het is bij mij gebleven. Toen ik aan het onderzoek voor Creating Joy begon kon ik eigenlijk alleen maar aan deze song denken. Ik was maniakaal aan het luisteren.”

En dus komt in Creating Joy het lied A Part Of Us All in verschillende versies terug. Ook mogen de muzikanten van Dez Mona (op video) vertellen wat joy voor hen betekent. Net zoals een van de dansers van Van den Broeks gezelschap WArd/waRD uitlegt hoe het zelf bakken van brood hem vreugde schenkt.

Hoffelijkheid

“Er zaten mooie kanten aan de lockdown. Zoals de hoffelijkheid, dat mensen op een smalle stoep elkaar toch anderhalve meter ruimte probeerden te gunnen. De keerzijde voor ons als dansers was dat je aan het werk kon, maar nooit wist of je output zou kunnen presenteren. Ik was dat op een gegeven moment beu. Een heel jaar aan een draadje hangen, dat houd je niet vol. Daarom heb ik bij Creating Joy ook gezegd: ik wil het niet over een première hebben. Ik wilde die druk niet. Het belangrijkste was dat we samenwerkten. Om diezelfde reden noem ik Creating Joy geen voorstelling, maar een onderzoeksvoorstelling. Volgend seizoen komen we met Joy, Enjoy Joy, op basis van dit onderzoek. We gebruiken hetzelfde decor van mobiele flightcases. Maar het fragmentarische gaat eruit. Dat wordt een voorstelling met meerdere dansers, met een flow en een puls. Alles moet constant bewegen. On the move. Geen stilstand. Daar hebben we genoeg van gehad”.