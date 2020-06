Volwassenen zijn raar: de laatste voorstelling van Theater De Krakeling

De laatste voorstelling van Theater de Krakeling aan het monumentale pand aan de Nieuwe Passeerdersstraat. Beeld Lin Woldendorp

Op de achterste rij staan drie ronde tafeltjes met stoelen eromheen en rode kaarsjes erop. De rij daarvoor is gemaakt van gymnastiekbankjes en daarvoor zitten de allerkleinsten met hun ouders op rechthoekige kussens. De normaliter rood met roze tribune is ingeklapt en heeft plaats gemaakt voor een intieme setting voor precies dertig mensen met anderhalve meter ertussen.

Afgelopen weekend was de laatste voorstelling in Theater De Krakeling. De eer was aan Henke Tuinstra en Floyd Koster met de voorstelling RAAR 1.5. Tot maart tourden de twee met deze voorstelling langs kleuterklassen en speciaal voor de sluiting van De Krakeling pasten ze hem aan naar een anderhalvemeterversie. In 2015 won het theaterduo met Revolution Starts Now de Jeugdtheaterpitch van het Jeugdtheaterfonds. Kees Blijleven, artistiek directeur van De Krakeling, zat toen in de jury. Nu, vijf jaar later, spelen ze op de plek waar hun carrière ooit begon. “Het is een eer dat we deze laatste voorstelling hebben mogen doen.”

‘Weemoed’

Voor de voorstelling begint, geeft Blijleven nog een speech in de foyer. “We mogen weer voor dertig mensen. Tegelijkertijd is dit de laatste voorstelling in dit theater met zoveel herinneringen, dat het een beetje weemoedig stemt.” Het is de laatste keer dat bezoekers bij binnenkomst aankijken tegen de mintgroene balustrade, die aan twee kanten een muurschildering is met allerlei vrolijk gestemde dieren: een dalmatiër die kwispelt, een zebra die over zijn schouder naar beneden kijkt en een biggetje dat nieuwsgierig zijn snuit door de tralies steekt. Theater de Krakeling gaat verhuizen en neemt na 42 jaar afscheid van het monumentale pand uit 1887 aan de Nieuwe Passeerdersstraat in Centrum.

Joeka Kuyvenhoven kwam hier als kind veel en bezoekt ook dit weekend de laatste voorstelling. “Ik zei net al tegen mijn vader dat dit voor mij vroeger een tweede huis is geweest. Er liggen hier zoveel goede herinneringen. Ik gleed van de afstapjes als kind alsof het een glijbaan was en speelde hier met andere kinderen. Het is jammer dat het theater gaat verhuizen. Dit pand is gewoon De Krakeling.”

De voorstelling gaat over de absurditeit van grote mensen. Henke en Floyd spelen Marijke en Jos, twee volwassenen die nee zeggen tegen taart, de hele dag koffie drinken, eindeloos over het weer praten en van stofzuigen houden. Zo lijkt het in ieder geval. Stiekem spelen ze liever tikkertje op anderhalve meter afstand met plastic zakken op hun hoofd, iets wat de kinderen in de zaal maar al te vermakelijk vinden.

Westergas

Blijleven ziet de toekomst positief in. Op 1 september opent De Krakeling haar deuren in de Westergas. “Het voelt als een goede stap vooruit.” Het nieuwe pand bevindt zich op een kindvriendelijk terrein met een buitenlocatie, anders dan het oude pand aan een drukke weg. “Het theater zet de ingeslagen koers met veel aandacht voor diversiteit nog verder door en bij de Westergas zitten we te midden van die diversiteit. We willen verhalen laten zien die Amsterdamse kinderen en jongeren met verschillende achtergronden aanspreken.”