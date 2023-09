Volledig programma Parool Film Fest bekend: van Anton Corbijn en Ken Loach tot Wim Wenders en Hirokazu Kore-eda

De Japanse grootmeester Hirokazu Kore-eda, wiens 'Shoplifters' het festival opende in 2108, keert terug op Paff met 'Monster'. Beeld AFP

Ook het programma van de zevende editie van Paff – van 12 tot en met 15 oktober in zes Amsterdamse bioscopen – vormt een dwarsdoorsnede van de interessantste arthousefilms van het nieuwe seizoen. Hiermee presenteert Paff zich als podium voor auteursfilms; films waarin de hand van de regisseur duidelijk zichtbaar is. “Ook dit jaar krijgen onze bezoekers de beste films te zien en bieden we nagesprekken met regisseurs en acteurs,” aldus Kamilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. “Paff, zeven jaar geleden opgericht om de kwaliteitsfilm te vieren, is een absolute aanrader voor iedereen die van film houdt. Wij zijn ontzettend opgetogen dat Paff er weer aankomt.”

De Japanse grootmeester Hirokazu Kore-eda, wiens Shoplifters het festival opende in 2018, keert terug op Paff met Monster. In deze tedere kruising tussen Rashomon, Jagten en Close, die op het afgelopen festival van Cannes werd bekroond met de prijs voor het beste scenario en de Queer Palm, draait het om de bijzondere vriendschap tussen twee buitenbeentjes. De filmmuziek is gemaakt door de recent overleden Japanse componist Ryuichi Sakamoto.

Ken Loach

Van de Britse veteraan Ken Loach wordt The Old Oak vertoond, vernoemd naar de laatst overgebleven pub in een straatarm mijnwerkersdorp dat wordt overspoeld door Syrische vluchtelingen. Wim Wenders is present met twee films: het bijzondere, in Tokio opgenomen kleinood Perfect Days – de slotfilm – en de overrompelende 3D-documentaire Anselm, over de wereldvermaarde Duitse kunstschilder en beeldhouwer Anselm Kiefer.

Andere bijzondere documentaires zijn And the King Said, What a Fantastic Machine van Axel Danielson en Maximilien van Aertryck – over de camera; van het allereerste exemplaar tot aan de 45 miljard camera’s die vandaag de dag bestaan – en Squaring the Circle van fotograaf en filmmaker Anton Corbijn. Daarin vertelt hij de geschiedenis van het baanbrekende Londense ontwerpersbureau Hipgnosis, dat iconische albumhoezen maakte voor zo’n beetje alle grote sterren van de jaren zeventig. Aan het woord komen onder anderen Roger Waters, David Gilmour en Nick Mason van Pink Floyd, Jimmy Page en Robert Plant van Led Zeppelin en Paul McCartney.

Tickets voor Paff 2023

Andere nieuw toegevoegde titels zijn 20.000 Especies de abejas van de Spaanse Estibaliz Urresola Solaguren (waarvoor de 9-jarige Sofía Otero op het festival van Berlijn werd bekroond met de Zilveren Beer voor de beste actrice), May December van Todd Haynes (met Julianne Moore en Natalie Portman in de hoofdrollen) en Reality van Tina Satter, met Sydney Sweeney als koene klokkenluider.

Eerder was al bekendgemaakt dat het festival opent met Fallen Leaves van de Finse ‘meester van de melancholie’ Aki Kaurismäki. De kaartverkoop voor Paff, een initiatief van Het Parool en distributeur September Film, start volgende week. Tickets zijn te koop via www.paff.nl en de deelnemende filmtheaters: Het Ketelhuis (hoofdlocatie), Cinecenter, FC Hyena, FilmHallen, Kriterion en Rialto de Pijp.