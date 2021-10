Volkskrantjournalist Arjan Peters krijgt 370.000 euro na onterecht ontslag

Beeld ANP

De vergoeding komt boven op de transitievergoeding van 32.000 euro die de journalist al door de kantonrechter was toegekend. Het dienstverband wordt niet hersteld.

Volgens het hof is het niet zeker dat het dienstverband van Peters zou hebben geduurd tot zijn pensioen, omdat de klachten ten aanzien van zijn gedragingen in elk geval deels terecht waren. Daarnaast is het vertrouwen van uitgever DPG Media beschaamd. Daarom krijgt Peters de helft van de gederfde inkomsten tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd mee.

Het hof stelt dat het vaststaat dat de redacteur meerdere vrouwelijke schrijvers berichten heeft gestuurd, soms op nachtelijke tijdstippen. Het hof vindt dan ook dat de recensent zich meer bewust had moeten zijn van zijn positie, maar van misbruik van een machtspositie is geen sprake.

Geen onafhankelijk onderzoek

Bovendien heeft de Volkskrant het vertrouwen in Peters opgezegd zonder dat een extern, onafhankelijk onderzoek had plaatsgevonden naar aanleiding van de beschuldigingen. De redacteur heeft ook geen inzicht gekregen in het verslag van het interne onderzoek van de krant, dat volgens het hof niet tot stand is gekomen naar aanleiding van concrete klachten ‘maar eerder het karakter draagt van een ‘fishing expedition’ (brede zoektocht naar bewijs zonder een duidelijk rechtmatig doel). ‘Het wegvallen van het vertrouwen van de Volkskrant in de redacteur is alles bij elkaar onterecht geweest en kan de ontbinding niet dragen,’ is dan ook de conclusie van het hof.

Eerder oordeelde de kantonrechter dat de Volkskrant het contract met Peters wél terecht had opgezegd. Hij had zich volgens de rechter niet schuldig gemaakt aan ‘MeToogedrag’, maar was wel verantwoordelijk voor de verstoorde arbeidsrelatie tussen hem en zijn werkgever.

Persoonlijk contact

Peters werd door meerdere vrouwelijke schrijvers beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij voorafgaand aan een recensie persoonlijk contact zoeken met schrijfsters, wat ongebruikelijk is bij boekbesprekingen waar een oordeel onafhankelijk tot stand moet komen.

De rechter nam het Peters kwalijk dat hij geruchten over zijn gedrag tegenover zijn werkgever bleef ontkennen. Zo zou hij hebben gezegd dat hij nooit contact had opgenomen met de schrijfsters. Dit was volgens de rechtbank ‘aantoonbaar in strijd met de waarheid’.

In die eerdere uitspraak meende de rechter dat van DPG Media, de uitgever van de Volkskrant en ook Het Parool, niet kan worden verwacht dat de arbeidsovereenkomst in stand blijft omdat het vertrouwen in de journalist ‘volledig weg’ is.

‘Dit is niet de uitspraak waarop we hadden gehoopt, maar het is goed dat het hof heeft bepaald dat een terugkeer niet mogelijk is’ schrijft de hoofdredactie van de Volkskrant op zijn website. ‘Met deze uitspraak is de reputatie van Arjan Peters zo goed als mogelijk hersteld,’ aldus de advocaat van Peters.