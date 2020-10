Premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge tijdens het persmoment. Beeld ANP

Het voelde een beetje als een midweekse wedstrijd voor de KNVB-beker: zo’n wedstrijd die naar alle waarschijnlijkheid geen moment spannend zal worden, maar waarvan het toch belangrijk is dat iedereen ‘m serieus neemt, omdat het anders grandioos fout kan gaan. Tja, en de wedstrijd was nu eenmaal ingekocht, het is ook weer zonde om ‘m dan helemaal niet uit te zenden.

Ook analist van dienst Xander van der Wulp moest de motivatie uit zijn tenen halen. Voorafgaand aan de opkomst van Rutte en De Jonge, toen hij het verschil benoemde tussen een persmoment en een persconferentie: “Het onderscheid is voor de fijnproevers.”

Dat bleek. De locatie verschilde weliswaar, maar de hoofdrolspelers en hun teksten van het persmoment leken als twee druppels water op die van de dinsdagse persconferenties zoals heel Nederland die inmiddels gewend is. Het persmoment bleek een persconferentie light te zijn. Wel de waarschuwingen, de bezorgde toon en doventolk Irma, alleen geen nieuws te bekennen.

In een stief kwartiertje was het gepiept. Rutte: check. De Jonge: check. Media in volgorde van afnemende belangrijkheid: check. Van der Wulp die nog eens herhaalde waar we net naar hadden zitten kijken en klaar is Kees.

Het vluggertje bevestigde ook dat als er van tevoren niets uitlekt, er dus kennelijk niets was dat uit kon lekken. De in communicatie-opzicht effectieve veeltrapsraket om eventuele maatregelen van tevoren al te verdelen over een select groepje media kon niet worden ingezet.

Wat restte was, al met al, geen vervelende, lekker vlotte uitzending, met zowaar enige positieve noten over stagnerende groeicijfers en een voorzichtig dalend reproductiegetal. Volgende week wordt het andere koek, debiteerde Rutte. “Dan is er weer een échte persconferentie.”